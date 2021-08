La théorie d’Outlander a des fans qui pensent que la saison 6 apportera un changement majeur par rapport à l’arrière-plan du livre

in

Sérieusement, Outlander a tendance à s’en tenir aux grands rythmes de ce qui se passe dans les livres. La survie de Murtagh au-delà de Culloden est une exception à la règle, et la série l’a finalement tué une fois qu’il était temps que l’histoire passe à autre chose. La première description de la version de l’émission de Tom a révélé qu’il était un prisonnier d’Ardsmuir comme Jamie (et Murtagh, d’ailleurs), mais un fervent protestant plutôt que catholique comme Jamie, et ils n’étaient pas les meilleurs amis même sous certains de les pires circonstances.