La théorie du complot devient réalité alors que le Pentagone crée une puce implantable pour détecter COVID ⋆ 10z viral

En 2004, la FDA a approuvé l’implantation de micropuces RFID chez l’homme, et bien qu’elles ne soient pas largement utilisées, on parle de leur utilisation sur des soldats et la foule du complot les met en garde depuis une décennie. De plus, en 2017, une entreprise du Wisconsin a commencé à forcer ses employés à se faire puiser afin d’accéder aux ordinateurs de l’entreprise et de s’acquitter de leurs activités quotidiennes.

Avance rapide jusqu’en 2021 – après une année complète de bureaucratie accélérant la dystopie technocratique COVID-19 – et les micropuces implantables sont présentées comme un «moteur de contrôle» pour COVID-19 sur 60 minutes.

Le programme actuel est financé par la division de «recherche» chérie du Pentagone, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – qui, en 2017, a dépensé des millions en «technologie d’extinction génétique» qui peut être utilisée pour éliminer des espèces entières. Oh s’il vous plaît, laissez-les mettre une puce en moi!

Le colonel de l’armée à la retraite, le Dr Matt Hepburn, médecin spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré dimanche à «60 Minutes» que la micropuce agit comme une lumière de «moteur de contrôle» pour les gens.

«C’est un capteur», a déclaré Hepburn. «Cette minuscule chose verte là-dedans, vous la mettez sous votre peau et ce que cela vous dit, c’est qu’il y a des réactions chimiques à l’intérieur du corps et ce signal signifie que vous allez avoir des symptômes demain.

Selon le rapport, la micropuce, intégrée dans un gel de type tissu, est conçue pour tester en continu le sang du receveur de la puce pour détecter la présence du virus. Une fois le COVID-19 détecté, la puce avertit le patient d’effectuer un test sanguin rapide, qui peut être auto-administré, pour confirmer le résultat positif.

«Nous mettons la communauté de recherche au défi de trouver des solutions qui peuvent ressembler à de la science-fiction», a déclaré Hepburn, dont le rôle à la DARPA, a-t-il ajouté, est de «retirer les pandémies de la table».

Sans aucune preuve de concept, le colonel à la retraite a déclaré à l’hôte que cette micropuce peut «arrêter l’infection dans son élan». Cependant, comme l’ont prouvé les tests de masse, qui ont produit d’innombrables faux positifs et négatifs, le simple fait de savoir que vous avez COVID-19 ou non ne suffit pas pour arrêter la propagation.

Néanmoins, les médias grand public vantent cette nouvelle puce implantable comme un moyen de «mettre fin aux pandémies pour toujours». Soyez assuré que si TFTP ou tout autre média alternatif avait un titre similaire, nous serions «facturés» dans l’oubli.

Ce mouvement a été prédit par nos amis de Mint Press News l’année dernière qui ont souligné qu’il y avait des milliards à gagner dans les relations entre entreprises et gouvernements sur le marché des diagnostics POC (point de service), qui s’élève à environ 18,8 milliards de dollars dans le monde, selon aux tendances récentes du marché.

Comme le souligne Raul Diego:

Le principal moteur de ces prévisions très optimistes est la flambée de la demande de technologies de la santé provoquée par la crise pandémique, qui envahit les poches des grandes sociétés pharmaceutiques et des grandes technologies, aidée et encouragée par les diverses tentacules du ministère de la Défense dans le secteur privé, comme la DARPA. ou In-Q-Tel, où les dollars fédéraux sont acheminés vers les entreprises privées par le biais d’investissements directs, d’achats d’actions et de subventions, ce qui représente l’un des exemples les plus clairs du fonctionnement du complexe militaro-industriel. La «détection» du COVID-19 fait partie des segments les plus encombrés du marché des diagnostics POC et les progrès récents dans les sciences de la vie ont rendu possibles de nouvelles technologies, telles que les vaccins à base d’ARNm et les tests. Le gouvernement américain, à travers le Department of Health and Human Services (HHS), a été intimement impliqué dans l’aide à ces technologies et, dans le cas de l’ARNm, en particulier, a fait des investissements considérables dans son développement depuis novembre 2019 dans le cas. d’une entreprise développant un outil de diagnostic COVID-19 à base d’ARNm.

Bien que cela semble être un outil de diagnostic assez étonnant, alors que nous assistons à la débâcle des passeports vaccinaux, le gouvernement a tendance à moins se soucier d’aider les gens et plus de les contrôler. En d’autres termes, vous ne verrez personne ici au Free Thought Project faire la queue pour obtenir sa puce de si tôt.

