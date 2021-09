La théorie du Dr No Fan de No Time To Die est enfin abordée par son directeur de James Bond

Mais encore une fois, ce genre de méchant n’est pas facile à créer, même dans le monde de 007. Il suffit de regarder la réintroduction de Blofeld par Spectre, qui, très franchement, a frotté certains fans dans le mauvais sens. Plus précisément, la tournure où James Bond et son ennemi juré classique se révèlent être des frères adoptifs a fait crier au scandale certains fidèles de la série, car cette même tournure a été déployée dans Austin Powers dans Goldmember. Ce qui, assez étrangement, semble être une pierre de touche que Cary Joji Fukunaga a gardée à l’esprit lors de la création de Safin pour No Time To Die :