La théorie d’un homme mort annule des émissions en raison de préoccupations liées à Covid 19

LA THÉORIE DE L’HOMME MORT (alias THÉORIE) a annulé toutes ses dates de septembre 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Plus tôt dans la journée, le groupe a fait la déclaration suivante : “C’est avec le cœur lourd que nous annonçons que nous ne comparaîtrons pas avec 3 PORTES VERS LE BAS ce week-end, et que nous annulerons toutes nos dates de tournée en septembre (à l’exception de Mobile & Orlando, qui passera en novembre – veuillez consulter theoryofficial.com pour les nouvelles dates).

“Nous avons décidé qu’avec l’augmentation actuelle des cas de COVID, aggravée par les cas de rupture de variante delta, c’est la bonne chose à faire pour assurer la sécurité de nos fans et des membres d’équipage. Ce n’était pas un choix facile pour nous, mais nous pensons que c’est la bonne.

“Les détenteurs de billets peuvent obtenir des remboursements à leur point d’achat. (S’applique uniquement aux dates phares).

“Nous sommes impatients de vous voir lors de notre départ en octobre avec 10 ANNÉES. Veuillez rester en sécurité et en bonne santé et à bientôt !”

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Un certain nombre de sites à travers le pays ont déjà mis en place des politiques exigeant une preuve de vaccination ou un test COVID négatif pour assister aux spectacles.

LA THÉORIE DE L’HOMME MORTle dernier album studio de , “Ne dis rien”, est sorti l’année dernière via Records de l’Atlantique. Le LP a fait ses débuts au n ° 2 sur le Panneau d’affichage Classement des albums alternatifs et n° 3 du classement des albums rock. Il a été produit par Martin Terefe (Jason Mraz, Yungblud).

LA THÉORIE DE L’HOMME MORT le batteur Joe Dandeneau a récemment parlé aux Jeunes Turcs de la perspective de reprendre les spectacles en direct après une interruption prolongée en raison de la crise des coronavirus : “[I’m] super pompé, mec. Cela fait un an et demi de rester assis à la maison. Il n’y a rien à faire. C’est ce que nous faisons – nous faisons des tournées. Vous vous ennuyez si vous ne travaillez pas. C’était bien de faire une petite pause, bien sûr, parce que nous allions dur. Mais on veut travailler, on veut aller jouer. Vous devez vous rappeler que jouer des spectacles est comme une forme de thérapie. Lorsque vous vous connectez avec des fans et que vous voyez tout le monde chanter, vous êtes dans l’instant. Je ne suis pas un drogué, mais je suppose qu’il n’y a pas de drogue sur la planète qui puisse vous donner autant d’effet que d’être sur scène. Cela me manque. Cela devient une partie de vous que vous voulez juste être avec les fans et jouer de la musique. C’est pourquoi nous le faisons. C’est pourquoi j’ai été batteur toute ma vie. J’adore faire ça, et le reste des gars aussi. Et je ne les ai pas vus – nous vivons tous dans des villes différentes. Cela fait un an et demi que je n’ai pas vu les garçons. Et tout notre équipage – notre équipage est réparti à travers les États, certains d’entre eux du Canada, je n’ai vu aucun de ces gars. C’est tout un monde de retourner en tournée qui va être une excellente thérapie pour nous tous.”



