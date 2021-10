La théorie effrayante selon laquelle Totoro du Studio Ghibli est un dieu de la mort

Tout est plus menaçant avec un filtre rouge. Image : © 1988 Studio Ghibli/Photoshop : Kotaku

Mon voisin Totoro est un favori de la famille. Les enfants et les adultes adorent l’histoire de deux sœurs dans la campagne japonaise idyllique avec des créatures magiques. Mais pour certains téléspectateurs, il y a des ténèbres qui bouillonnent en dessous. Totoro n’est pas une créature câline. C’est un tueur.

La lecture de Totoro en tant que dieu de la mort explique le point culminant du film – un point culminant qui m’a toujours paru étrange pour diverses raisons. Voici la théorie, gracieuseté du site Web cherrypistoru (via le site Web fellowof):

La rumeur dit que Totoro est le dieu de la mort, donc les personnes qui peuvent voir Totoro sont en fait sur le point de mourir, ou déjà mortes. Ce que cela signifie pour l’histoire, c’est que lorsque Mei disparaît et qu’une sandale est trouvée dans l’étang, Mei s’est en fait noyée. Lorsque Satsuki est interrogée sur la sandale, elle ne peut pas faire face à la vérité et ment sur le fait qu’il ne s’agit pas de la sandale de Mei. Alors Satsuki part à la recherche désespérée de Totoro, l’appelant et ouvre en fait la porte du royaume des morts elle-même. Avec l’aide de Totoro, elle retrouve sa sœur décédée et ils se rendent ensemble à l’hôpital de leur mère. Là, la seule qui a réellement remarqué que les sœurs étaient là, était la mère, qui aussi va bientôt mourir. Et dans la scène de fin, Satsuki et Mei n’ont pas d’ombre, selon certains.

Cette théorie ne s’arrête pas là. Il y a une célèbre affaire de meurtre appelée L’incident de Sayama (Mon voisin Totoro se déroule à Sayama Hills) dans laquelle deux sœurs sont mortes. L’histoire raconte qu’une des filles a déclaré avoir vu une apparition de chat avant de se suicider. Selon le site japonais Flow Management, il s’agissait pourtant d’une légende urbaine. Très probablement, il était attaché à la rumeur Totoro-est-un-dieu-de-la-mort afin que cela semble plus crédible.

Bien que cette connexion ne soit pas tout à fait correcte, l’incident de Sayama s’est produit en mai, et les deux sœurs de Totoro s’appellent en fait « Mai » : « Satsuki » signifie « Mai » en japonais et « Mei » est la prononciation japonaise de « » Peut ».

En japonais, il y a aussi le « blues de mai » (五月病 ou gogatsubyou) et affecte généralement les nouveaux étudiants et les nouveaux employés, car l’année scolaire et l’année de travail commencent toutes deux en avril. Ce type de dépression se rencontre chez les personnes ayant du mal à s’adapter à un nouvel environnement. Dans Mon voisin Totoro, la famille a déménagé dans un nouveau quartier. Cela peut être transformé en une référence plus générale à la dépression.

La théorie du dieu de la mort Totoro n’est pas nouvelle, mais c’est une théorie qui ne mourra pas. Puisqu’il continue d’attirer l’attirance et les discussions en ligne, le site japonais Byoukan Sunday a souligné que Studio Ghibli, le studio qui a créé Totoro, avait déjà renversé ces théories il y a quelques années.

« Tout le monde, ne vous inquiétez pas », a écrit Studio Ghibli. « Il n’y a absolument aucune vérité ou configuration selon laquelle Totoro est le dieu de la mort ou que Mei est mort dans Mon voisin Totoro. »

Poursuivant, Studio Ghibli a abordé le problème du manque d’ombre entourant à la fois Satsuki et Mei à la fin du film. En effet, selon Studio Ghibli, les animateurs du film ont décidé que les ombres n’étaient pas nécessaires dans cette scène. « Nous ne voulons vraiment pas que les gens croient à cette rumeur », a ajouté le studio.

L’art n’est pas fini quand l’artiste le dit. L’art doit être vu et interprété par un public. Parfois, c’est correctement interprété, et parfois non, c’est au public de décider.

Cette rumeur, correcte ou incorrecte, fournit un sous-texte intéressant à Mon voisin Totoro. Cela donne une couche supplémentaire d’interprétation du public. Bien que certains faits puissent être erronés (en particulier en ce qui concerne l’incident de Sayama), la notion de Totoro en tant que sous-texte de dieu de la mort ouvre le film à une discussion plus approfondie, une discussion que Studio Ghibli ne veut pas et a essayé d’éradiquer. Pourtant, la théorie perdure.

Cette histoire a été initialement publiée le 16 juillet 2012.