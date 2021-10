La théorie japonaise des fans de Pokémon reliant le Regis à la Seconde Guerre mondiale

La théorie Regi est l’une des théories les plus célèbres des fans de Pokémon au Japon. Capture d’écran : Kakeru/YouTube/The Pokémon Company

Il existe d’innombrables théories de fans de Pokémon. L’un des plus célèbres au Japon est que les Regis représentent les hibakusha, les survivants des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.

En japonais, le mot pour une légende urbaine est toshi densetsu, et bien que ce toshi densetsu soit l’un des plus célèbres au Japon, il est peut-être moins connu à l’échelle internationale. Avec Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl qui sortiront le mois prochain, cela semble maintenant être le moment propice pour visiter la théorie.

Il suffit de retourner l’île japonaise sur le côté. Capture d’écran : Kateru/YouTube/The Pokémon Company

La prémisse remonte à Ruby et Sapphire, et ses trois Regis – alias le Regi Trio – qui apparaissent dans le jeu : Regirock, Regice et Registeel.

Le YouTuber japonais Kakeru a récapitulé la théorie l’année dernière, notant que, comme pour de nombreux emplacements Pokémon, la région de Ruby et Sapphire, Hoenn, semble s’inspirer du monde réel. Dans ce cas, l’île japonaise de Kyushu, illustrée ci-dessus sur une carte verte et blanche. L’une des villes les plus célèbres de l’île réelle est Nagasaki. Mais, si vous retournez la carte, l’île correspond bien à Hoenn.

Selon la théorie, les emplacements dans lesquels se trouvent chacun de ces trois Regis correspondent à des emplacements réels à Kyushu : Registeel à Miyazaki, Regirock à Oita et Regice à Nagasaki. Oita abritait une importante base militaire et a été lourdement bombardée pendant la guerre, tout comme Miyazaki. Les États-Unis ont largué une deuxième bombe atomique sur Nagasaki.

Kakeru a souligné que, selon la théorie, Wailord et Relicanth, qui sont nécessaires pour attraper le Regis, ressemblent aux formes des bombes atomiques Little Boy et Fat Man. Pendant ce temps, comme indiqué sur Reddit, dans Ruby et Sapphire, il y a des messages Braille cryptiques dans les zones de la Chambre scellée. L’un d’eux lit : « D’abord vient Wailord. Le dernier vient Relicanth. Un autre message cryptique mentionne comment les occupants vivaient dans cette grotte, avec la déduction, selon la théorie, que cela aurait fourni une couverture lors d’un bombardement. Bien sûr, le jeu ne le dit pas explicitement.

Ainsi. Capture d’écran : Kakeru/YouTube/The Pokémon Company

Cependant, le site japonais Kowai Toshi Densetsu souligne que dans Diamond and Pearl, Regigigas (le maître du trio des trois Regis) se trouve Snowpoint City dans la région de Sinnoh. Cet endroit correspond à Wakkanai, Hokkaido, qui abrite le Monument de la Paix. Il abrite également le mémorial de guerre de la marine de Soya Kaikyo, sur lequel est gravé en japonais le message pacifiste « Nous ne devons plus répéter la guerre ». Les Régis ne sont pas très bons au combat non plus, soulignant le thème pacifiste, selon la théorie.

L’un des supports les plus évidents de cette théorie est l’ensemble de mouvements de Regis, Explosion. En japonais, le mouvement est daibakuhatsu ou « grande explosion ». De plus, comme l’explique le site AniWota Wiki, depuis la génération IV, Regigigas apprend l’hyper faisceau au niveau 89. En japonais, l’hyper faisceau est en fait hakaikousen, ce qui signifie « faisceau destructeur ». Le nombre 89 est suggéré comme une référence au 9 août, date à laquelle les États-Unis ont largué une bombe nucléaire sur Nagasaki sur l’île de Kyushu, le modèle du monde réel pour Hoenn.

Les Regis connaissent aussi Ancient Power, qui est genshi no chikara (げんしのちから). Comme expliqué sur Reddit, le mot peut être écrit en kanji comme 原始の力 (genshi no chikara), mais c’est aussi un homophone pour le mot 原子の力 (genshi no chikara) ou « énergie nucléaire ».

Il y a plusieurs autres éléments qui complètent cette théorie, dont certains sont plus minces que d’autres, et peuvent vraiment ressembler à des portées. Mais cette théorie des fans japonais est-elle plus que cela ? Pour autant que je sache, les développeurs de Pokémon GameFreak n’ont pas confirmé. Kotaku a demandé des commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la publication.