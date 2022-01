La thérapie à base d’ARN peut protéger de nombreuses variantes de Covid : étude

Des chercheurs de la Yale School of Medicine aux États-Unis ont noté que la molécule pourrait conduire à de nouveaux traitements pour COVID-19 chez les patients immunodéprimés.

Une molécule d’ARN qui stimule le système de défense antivirale précoce du corps peut fournir une protection contre une gamme de variantes du SRAS-CoV-2, y compris Delta, selon une étude menée chez la souris. L’acide ribonucléique (ARN) est une molécule simple brin essentielle dans divers rôles biologiques et l’expression des gènes.

La recherche, publiée récemment dans le Journal of Experimental Medicine (JEM), pourrait également fournir une option thérapeutique peu coûteuse pour de nombreux pays en développement qui n’ont actuellement pas accès aux vaccins.

L’étude a été menée avant qu’Omicron ne soit identifié et n’a pas testé la variante qui est à l’origine du pic actuel de cas de COVID-19 dans de nombreux pays.

Les chercheurs ont noté que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort. Cependant, la disponibilité des vaccins est extrêmement limitée dans de nombreux pays à faible revenu, et des souches du virus résistantes aux vaccins font également leur apparition, ont-ils déclaré.

« C’est pourquoi, en plus de l’utilisation de vaccins pour prévenir le COVID-19, des efforts sont nécessaires pour développer des traitements efficaces contre le SRAS-CoV-2 », a déclaré Akiko Iwasaki, professeur à la Yale School of Medicine.

On pense que la première ligne de défense du corps contre le SRAS-CoV-2 – avant l’implication des anticorps et des cellules T – dépend de molécules réceptrices telles que RIG-I. Ces molécules reconnaissent le matériel génétique du virus et induisent la production de protéines de signalisation appelées interférons de type I.

Ces interférons favorisent la production de protéines qui peuvent inhiber la reproduction virale et stimuler le recrutement de cellules immunitaires pour combattre l’infection, ont indiqué les chercheurs.

De nombreuses études ont suggéré qu’une production précoce et robuste d’interférons protège contre le COVID-19, tandis qu’une production retardée est associée à une maladie grave.

Un essai clinique a montré que le traitement des patients atteints de COVID-19 avec une protéine d’interféron purifiée au début de la maladie peut réduire la mortalité, mais la fabrication d’interférons est extrêmement coûteuse.

La dernière étude suggère une option moins chère sous la forme de molécules d’ARN courtes qui imitent le matériel génétique du SRAS-CoV-2 et activent le récepteur RIG-I pour stimuler la production d’interférons de type I par les propres cellules du corps.

Les chercheurs ont testé leur approche sur des souris sensibles à l’infection par le SRAS-CoV-2.

Une seule dose d’une molécule d’ARN nommée SLR14 était suffisante pour protéger les souris contre une maladie grave et la mort, en particulier si le traitement était administré peu de temps avant ou peu après l’exposition au virus, ont déclaré les chercheurs. Lorsqu’il est administré peu de temps après l’infection virale, le SLR14 s’est avéré plus efficace que le traitement de souris avec une protéine d’interféron purifiée, ont-ils déclaré. SLR14 a protégé les souris de toutes les variantes émergentes du SRAS-CoV-2, y compris Delta.

Les chercheurs ont testé le SLR14 chez des souris immunodéprimées chroniquement infectées par le SRAS-CoV-2. La molécule d’ARN a pu éliminer complètement le virus de ces animaux, même s’ils manquent à la fois de cellules T et de cellules B productrices d’anticorps. Les chercheurs ont noté que les molécules d’ARN comme SLR14 sont relativement bon marché et faciles à fabriquer. « Le SLR14 est donc très prometteur en tant que nouvelle classe de thérapies à ARN pouvant être appliquées comme antiviraux contre le SRAS-CoV-2 », a ajouté Iwasaki.

