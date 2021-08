La thérapie est-elle pour tout le monde ? – Vox

Alors que la pandémie de coronavirus balayait le monde en 2020, elle a apporté appréhension, isolement, chagrin et incertitude à des millions de personnes – exacerbant ce que de nombreux experts ont appelé une crise de santé mentale. Bien que certaines personnes se soient tournées vers la thérapie comme solution – un tiers des psychologues interrogés ont déclaré qu’ils voyaient plus de patients depuis le début de la pandémie – les prestataires ont eu du mal à répondre à l’augmentation de la demande globale. Les gens ont déploré les listes d’attente pour les thérapeutes et se sont plaints de ne pas pouvoir trouver de fournisseur, même avec l’émergence de plus d’options de thérapie en ligne. Alors que de plus en plus de personnes considéraient la thérapie comme une solution, la pandémie a aidé le pays à reconnaître pleinement les obstacles à l’accès à la thérapie qui existent depuis toujours.

Pour cet épisode de Glad You Asked, j’ai exploré si la thérapie est pour tout le monde. Un rapport de 2020 a révélé que 57% des adultes souffrant d’une maladie mentale ne recevaient aucun traitement. De plus, il reste une grande disparité entre qui peut accéder au traitement et qui le cherche. À New York, par exemple, les Noirs, les Latino-Américains, les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique sont moins susceptibles d’être connectés aux soins de santé mentale que les New-Yorkais blancs. Les personnes sans assurance maladie étaient moins susceptibles de recevoir des soins de santé mentale et les quartiers les plus pauvres avaient plus de deux fois plus d’hospitalisations psychiatriques par habitant que les quartiers les plus pauvres de la ville de New York.

Cet épisode explore certaines des plus grandes questions sur la thérapie : Qu’est-ce qui rend la psychothérapie efficace ? Pourquoi seulement 55% des psychiatres acceptent les régimes d’assurance ? Qu’est-ce qui cause la pénurie de thérapeutes? Pourquoi n’y a-t-il pas plus de thérapeutes de la couleur ? Pourquoi la thérapie porte-t-elle la stigmatisation ? Comment l’histoire de l’Amérique de brutaliser les malades mentaux affecte-t-elle le domaine de la psychologie aujourd’hui ? La psychothérapie est-elle la seule forme de thérapie que les gens devraient rechercher? Comment des formes alternatives de thérapie peuvent-elles aider les gens à améliorer leur santé mentale ?

J’ai interviewé d’innombrables experts dans le domaine de la psychologie pour répondre à ces questions, et l’épisode présente des vignettes d’Américains moyens sur leurs expériences avec la thérapie. J’ai exploré un bain sonore et une thérapie équine pour dépasser le moule de la psychothérapie. Consultez l’épisode complet ci-dessus pour en savoir plus sur les obstacles à l’accès à la thérapie et pourquoi la thérapie devrait être pour tout le monde.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube. Abonnez-vous pour en savoir plus.

Lectures complémentaires :

Engagement communautaire en matière de santé mentale auprès de populations racialement diverses, par Alfiee M. Breland-Noble Santé mentale, consommation de substances et idées suicidaires pendant la pandémie de COVID-19, CDC Santé mentale en chiffres, Alliance nationale pour la santé mentale « Le bilan de la santé mentale de la pandémie augmente », JAMA Madness in the City of Magnificent Intentions: A History of Race and Mental Illness in the Nation’s Capital, par Martin Summers The Protest Psychosis: How Schizophrenia Became a Black Disease, par Jonathan Metzl The Body Keeps the Score: Brain, Mind, et Body in the Healing of Trauma, par Bessel van der Kolk « Évaluer l’efficacité de la thérapie équine chez les jeunes à risque : une méta-analyse », Anthrozoos « Benefits of Animal Assisted Therapy in Mental Health », International Journal of Caring Sciences