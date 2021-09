par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

L’article derrière le blog d’aujourd’hui m’a littéralement bouleversé quand je l’ai lu, et il est gracieuseté d’un individu qui a demandé à rester complètement anonyme dans la mesure où je ne peux même pas me référer aux initiales de l’individu, mais néanmoins, merci; Tu sais qui tu es.

Dans ce cas, “l’article” en question n’est pas un article, c’est une étude 2019 de l’US Air Force intitulée Next Generation Bioweapons: Genetic Engineering and BW, par Michael J. Ainscough, qui se présente comme US Air Force Counerproliferation Center Future Warfare Series N° 14. L’ensemble de l’étude mérite d’être lu, en particulier avec ce qui se passe actuellement :

Armes biologiques de nouvelle génération

Lorsque la personne qui a porté cette étude à mon attention l’a envoyée, les pages 270 et 271 ont été surlignées. Voici ce qu’ils disent :

3) La thérapie génique comme arme : La thérapie génique va révolutionner le traitement des maladies génétiques humaines. L’objectif est d’effectuer un changement permanent dans la composition génétique d’une personne en réparant ou en remplaçant un gène défectueux. Des gènes ont déjà été épissés dans des bactéries pour produire de l’insuline « humaine » en grande quantité. L’objectif final est d’épisser un gène qui code pour la production d’insuline dans le tissu pancréatique humain pour guérir le diabète. Des recherches similaires progressent sur l’ajout du gène manquant pour prévenir les symptômes de la mucoviscidose. Cependant, la même technologie pourrait être détournée pour insérer des gènes pathogènes. Il existe deux classes générales de thérapie génique : la lignée cellulaire germinale (reproductive) et la lignée cellulaire somatique (thérapeutique). Les modifications de l’ADN des cellules germinales seraient héritées par les générations futures. Les changements dans l’ADN des cellules somatiques n’affecteraient que l’individu et ne pourraient pas être transmis aux descendants. La manipulation des cellules somatiques est soumise à moins d’examen éthique que la manipulation des cellules germinales. Ce concept a déjà été utilisé pour modifier l’immunité des animaux. Le virus de la vaccine (un poxvirus utilisé pour immuniser contre la variole) a été utilisé comme vecteur pour insérer des gènes dans des cellules de mammifères. Ce virus génétiquement modifié a été utilisé avec succès pour produire un vaccin oral pour prévenir la rage chez les animaux sauvages. La recherche d’un épissage de gènes similaire chez l’homme se poursuit pour que des vecteurs possibles transportent les gènes de remplacement vers leurs cibles. Comme cela a été fait pour les animaux, il existe un potentiel de « vaccination » humaine contre certaines maladies, ou en tant que capacité d’administration ciblée de médicaments thérapeutiques ou d’effets cytotoxiques. Une classe de vecteurs expérimentaux sont les rétrovirus qui s’intègrent de façon permanente dans les chromosomes humains. Le VIH, qui cause le SIDA, est un rétrovirus. Il ne devrait donc pas être difficile de comprendre que la thérapie génique pourrait avoir des capacités sinistres. Un vecteur viral a déjà produit une souche mortelle de virus de la variole de la souris. Le virus génétiquement manipulé a complètement supprimé la réponse à médiation cellulaire (le bras du système immunitaire qui combat les infections virales) des souris de laboratoire. Même les souris précédemment vaccinées contre le virus naturel de la variole de la souris sont mortes dans les jours suivant l’exposition au super virus. La variole de la souris (qui n’infecte pas l’homme) et la variole sont des virus apparentés. jeSi la variole devait être manipulée génétiquement de la même manière, notre vaccin actuel pourrait ne pas protéger contre elle. Ces vecteurs ne sont pas encore très efficaces pour introduire des gènes dans les cellules tissulaires. Mais si une technique médicale est perfectionnée, des vecteurs similaires pourraient éventuellement être utilisés pour insérer des gènes nocifs dans une population sans méfiance. Les techniques de clonage de tissus et d’embryons continuent de progresser. Le clonage reproductif (cellule germinale) vise à implanter un embryon cloné dans l’utérus d’une femme menant à la naissance d’un bébé cloné. Le clonage thérapeutique (cellule somatique) vise à utiliser les gènes des propres cellules d’une personne pour générer des tissus sains afin de traiter une maladie. Par exemple, un tel clonage pourrait être utilisé pour cultiver des cellules pancréatiques pour produire de l’insuline pour traiter le diabète, ou pour cultiver des cellules nerveuses pour réparer les moelles épinières endommagées. Déjà des moutons, des souris, des porcs et des bovins ont été clonés. Cependant, les taux de réussite (définis comme les naissances d’animaux vivants) sont faibles. Des travaux de clonage initiaux avec des embryons humains pour produire des cellules souches omnipotentes ont été rapportés. Théoriquement, les cellules souches pourraient à leur tour devenir pratiquement n’importe quel type de cellule et servir de tissu de remplacement dans des maladies comme le diabète. Les chercheurs ont également utilisé un virus pour insérer un gène de méduse dans un œuf de singe rhésus et ont produit le premier primate génétiquement modifié. L’utilisation d’embryons et de cellules germinales a soulevé de nombreuses questions éthiques. (italiques en gras ajoutés)

Maintenant, la pertinence de tout cela par rapport à ce qui se passe maintenant semblerait évidente. Mais immédiatement après cette section, il y en a une autre, et cela soulève une possibilité qui me fait me demander si nous pourrions examiner le scénario même qu’il mentionne :

4) Virus furtifs : Le concept de virus furtif est une infection virale cryptique qui pénètre secrètement dans les cellules humaines (génomes) et reste ensuite dormante pendant une période prolongée. Cependant, un signal par un externe un stimulus pourrait plus tard déclencher l’activation du virus et provoquer la maladie. Ce mécanisme, en fait, se produit assez couramment dans la nature. Par exemple, de nombreux humains sont porteurs du virus de l’herpès qui peut s’activer pour provoquer des lésions buccales ou génitales. De même, le virus de la varicelle se réactive parfois sous la forme d’un zona (zona) chez certaines personnes qui ont eu la varicelle plus tôt dans la vie. Cependant, la grande majorité des virus ne causent pas de maladie. En tant qu’arme biologique, un virus furtif pourrait infecter clandestinement le génome d’une population. Plus tard, le virus pourrait être activé dans la population ciblée, ou une menace d’activation pourrait être utilisée comme chantage. (Emphase en gras ajoutée)

C’est cette dernière phrase qui m’amène à me demander, dans ma sorte habituelle de spéculation à indice d’octane élevé, si la folie de la classe politique de l’Occident, doublant le récit des planscamdémiques, n’est pas due à une sorte de pression externe – le chantage – étant exercé sur lui, et si un segment de la population est utilisé, non seulement comme victime sacrificielle ou cobaye humain dans une sorte d’expérience secrète, mais aussi comme levier de chantage contre eux : nous utiliserons tel ou tel segment (probablement les opposants au jab) pour exposer votre crime contre les autres. »

