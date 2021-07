La thérapie par SMS fonctionne-t-elle vraiment ?

Pour Sara Ashley O’Brien

NEW YORK (CNNMoney) – Comme j’étais dans un taxi en route pour l’aéroport JFK, j’étais scotché à mon iPhone, comme toujours. Seulement cette fois, je n’envoyais pas de textos à mes amis, je parlais à un thérapeute que je n’avais jamais rencontré.

TalkSpace, l’un des nombreux fournisseurs de thérapie numérique, propose une thérapie par SMS illimitée au prix de 25 $ par semaine. La startup de textos illimités, fondée par Roni et Oren Frank il y a près d’un an, offre aux gens un accès facile et peu coûteux à des thérapeutes agréés. Et près de 100 thérapeutes prodiguent une “guérison textuelle” à quelque 70 000 personnes via la plateforme.

« La thérapie par SMS peut-elle vraiment fonctionner ? » me suis-je demandé (comme mes rédacteurs en chef).

J’ai donc essayé TalkSpace pendant une semaine. On m’a affecté Nicole Amesbury, une conseillère professionnelle de la santé agréée, qui réside à St. Augustine, en Floride, et qui se trouve également être le visage de TalkSpace.

J’étais à une conférence de travail plus tôt dans la semaine, donc je ne savais pas quand je pourrais ouvrir l’application et envoyer un message. Heureusement, cela n’avait pas d’importance.

“Le chat asynchrone est destiné à s’intégrer facilement dans votre vie”, a écrit Nicole. “Vous pouvez venir ici quand vous le voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et écrire vos pensées. Certaines personnes aiment le voir comme un journal interactif avec un thérapeute.”

Je passais une quinzaine de minutes par jour à envoyer des SMS à Nicole (dès le début je lui ai dit mon nom complet et que j’étais journaliste, bien que les utilisateurs aient la possibilité de rester anonymes). Je lui ai écrit sur tout, de mes angoisses au travail aux frustrations liées aux gars avec qui je sors. Parfois, il me répondait en quelques minutes, et d’autres fois, cela prenait plusieurs heures.

Au début, Nicole m’a dit qu’elle me répondrait une fois par jour, jusqu’à six jours par semaine, mais elle m’a en fait écrit beaucoup plus.

J’ai immédiatement reconnu bon nombre des tactiques de conseil traditionnelles : le fait qu’il m’a encouragé à prendre mes distances par rapport au problème (« Imaginez que vous êtes un ami. Diriez-vous à votre ami : « Tu connais Sara, je pense que quelqu’un d’autre ferait mieux que à vous ?'”) et la validation de mes pensées (“Ce que j’entends, c’est que vous vous dites que vous en savez peu et que vous méritez donc peu”).

J’ai été surpris de voir à quel point je pouvais lire entre les lignes, car cela m’a encouragé à approfondir certaines questions ou à revenir sur quelque chose que j’avais mentionné plus tôt.

Bien qu’il ne me connaisse pas beaucoup, les questions simples qu’il m’a posées en réponse à des problèmes de rencontres (« Pourquoi ne vous permettez-vous pas plus d’alternatives ? ») m’ont fait réfléchir sur ma propre histoire de relation, et sur pourquoi je regardais mon situations actuelles à travers une lentille noir et blanc.

Contrairement à moi, la plupart des utilisateurs de TalkSpace n’ont pas la vingtaine. Beaucoup ont entre 40 et 50 ans, selon Christy Paul, une thérapeute agréée qui travaille maintenant à temps plein avec les clients de TalkSpace (elle écrit à environ 30 clients par jour).

Initialement, les utilisateurs de TalkSpace ont tendance à communiquer environ trois fois par jour, puis cela diminue au cours de plusieurs mois.

Les personnes dans le besoin ne manquent pas : environ 46 millions d’Américains souffraient d’une maladie mentale en 2011, mais seulement 39 % cherchaient un traitement. Les obstacles à la recherche d’un traitement comprennent le coût, la stigmatisation et l’engagement en temps.

L’objectif de TalkSpace est de supprimer ces barrières.

“C’est comme WhatsApp avec un thérapeute”, a déclaré la fondatrice Roni Frank.

L’idée n’est pas nouvelle. Lisa Kudrow joue le rôle d’une thérapeute dans sa série de comédie noire “Web Therapy”, qui a été créée en 2008. Kudrow propose de courtes séances de thérapie via webcam et iChat, car elle n’a aucune patience avec ses clients. (La série est maintenant diffusée sur Showtime.)

Mais selon George Nitzburg, chercheur en psychologie à l’Université Columbia, les solutions de thérapie en ligne comme TalkSpace (qui a levé 2,5 millions de dollars de financement en mai) ne sont vraiment efficaces que pour un sous-ensemble de patients. Les personnes souffrant de dépendances graves ou ayant tendance à prendre des risques (comme l’automutilation ou la conduite imprudente) ont besoin de plus de traitements que la thérapie numérique ne peut en fournir.

“La plupart des formes de thérapie en ligne ou par SMS n’offrent pas de conseils en cas de crise ou de services d’urgence”, a déclaré Nitzburg. “À mon avis, cela n’atteint pas l’objectif.”

Bien que je sois indécis quant à la reprise de la thérapie par SMS, maintenant que mes recherches sont terminées, Nicole m’a aidé à extérioriser mes pensées. En répondant à ses questions, j’ai non seulement rempli les blancs pour moi-même, mais j’ai également partagé des parties de mon passé afin de devenir finalement beaucoup plus conscient de moi-même et de mes angoisses que je ne l’aurais fait en lui envoyant simplement un texto à mes amis et famille.