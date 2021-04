La thèse de Bull sur fuboTV Stock pourrait l’envoyer à 200 $

Plateforme de streaming TV en direct fuboTV (NYSE:FUBO) a été l’un des titres de champ de bataille les plus polarisants du marché au cours des derniers mois. D’un côté, vous avez les taureaux d’actions FUBO, qui croient que fuboTV construit cette plate-forme de paris et de streaming interactive de nouvelle génération pour les sports en direct.

De l’autre côté, vous avez les vendeurs à découvert d’actions FUBO, qui pensent que fuboTV n’est qu’une autre plate-forme de streaming banalisée qui brûle de l’argent sur l’acquisition de contenu sans réel avantage concurrentiel.

Les deux arguments ont un certain mérite.

Mais, au cours de la semaine dernière, la balance s’est inclinée en faveur de la thèse taureau, car fuboTV a pris des mesures majeures pour s’exécuter fortement en se transformant en une plate-forme de streaming différenciée avec un accessoire de valeur convaincant.

Je crois que fuboTV continuera à s’exécuter fortement au cours des prochains mois. Au fur et à mesure que l’entreprise le fait, la thèse de l’ours se noie et la thèse du taureau prend vie. Les nombres d’abonnés, de revenus et de bénéfices de fuboTV vont monter en flèche. Il en sera de même pour le stock FUBO.

L’implication de l’investissement?

Il est temps d’acheter – et de conserver – les actions de fuboTV sur le long terme.

Voici un regard plus profond.

FUBO Stock: la thèse de Bull à long terme

La thèse de taureau à long terme sur l’action FUBO est assez simple, et elle se résume à ceci: fuboTV est dans la première manche de la construction d’une plate-forme de streaming de nouvelle génération où les fans de sport peuvent parier de manière interactive sur des micro-événements dans des jeux sportifs sur un vrai en fonction du temps.

Imagine ça.

Avance rapide jusqu’en 2025. Vous et votre ami êtes assis sur votre canapé et regardez le match de basket des Golden State Warriors via fuboTV sur votre téléviseur intelligent. Stephen Curry est victime d’une faute et se dirige vers la ligne des lancers francs. Vous et votre ami sortez vos téléphones et ouvrez l’application fuboTV. Vous placez chacun un pari de 5 $ sur l’application que Curry fera le lancer franc. Il fait. Vous gagnez tous les deux 5 $. Et vous recommencez à regarder le match jusqu’au prochain moment «beable», auquel cas vous retirez à nouveau l’application fuboTV et placez un micro-pari.

Voilà le futur.

Ce n’est peut-être pas fuboTV qui construit cet avenir. Mais quelqu’un construira cet avenir. Et la thèse taurine sur l’action FUBO est que fuboTV sera la société qui construira cet avenir, car elle est la première entreprise dans cet espace.

Mais… un avantage de premier arrivé n’est bon que si l’entreprise saisit l’opportunité.

Et c’est exactement ce que la direction de fuboTV commence à faire: exploitez cette énorme opportunité de créer une plate-forme interactive de paris sportifs et de streaming.

Ça commence avec du contenu

La première étape de la création d’une plateforme de paris sportifs interactifs tout-en-un et de diffusion en continu consiste à acquérir les droits sur toutes sortes de contenus sportifs, de préférence des droits exclusifs pour développer un fossé de contenu. La deuxième étape consiste à créer un bookmaker numérique qui s’intègre à ce contenu sportif.

FuboTV fait actuellement les deux – et c’est une excellente nouvelle pour l’action FUBO.

Au cours des deux dernières semaines, fuboTV a signé un accord avec Marquee Sports Network pour intégrer les matchs de baseball non nationaux des Chicago Cubs sur sa plate-forme de streaming, et a acquis les droits de diffusion exclusifs des matchs de qualification de la Coupe du monde du Qatar 2022. Ces deux accords représentent une forte continuation de la capacité de fuboTV à créer un fossé de contenu exclusif avec des événements sportifs uniques, y compris des sports locaux et des sports internationaux difficiles à regarder.

À long terme, nous soupçonnons que fuboTV sera en mesure de tirer parti de son orientation et de son échelle axées sur le sport pour pouvoir gagner des partenariats de contenu avec la plupart des réseaux sportifs locaux – comme Spectrum Sportsnet pour les matchs des Los Angeles Lakers – ainsi qu’avec la plupart des organisations sportives internationales. Certains de ces partenariats de contenu, sinon tous, seront exclusifs, ce qui signifie qu’à grande échelle, nous considérons fuboTV comme la maison de diffusion exclusive pour tout ce que vous pouvez regarder du sport.

Cela fera, bien sûr, de fuboTV une option de plate-forme de streaming convaincante pour les fans de sport.

Ça continue avec le pari

Dans le même temps, fuboTV acquiert de manière agressive les actifs et les droits nécessaires pour lancer un bookmaker numérique à part entière en 2021.

La société a récemment acquis la société de paris sportifs et de jeux interactifs, Vigtory. FuboTV prévoit de tirer parti de la technologie de pari sous-jacente de Vigtory pour créer une expérience de pari fluide pour le fubo Sportsbook.

La société a également obtenu des accords d’accès au marché pour le fubo Sportsbook dans l’Iowa, l’Indiana et le New Jersey, et la NBA et la MLB ont fait de fuboTV un «opérateur de jeu autorisé» de leurs ligues.

En d’autres termes, fuboTV fait tout ce qu’elle doit faire aujourd’hui pour lancer avec succès un bookmaker numérique intégré en 2021, puis faire évoluer ce bookmaker en 2022 et plus.

Encore une fois, c’est une excellente nouvelle pour l’action FUBO.

Énorme potentiel de hausse pour l’action fuboTV

Si fuboTV exécute avec succès sa vision, le potentiel de hausse du stock FUBO est énorme.

Voici les chiffres.

Il y a des dizaines de millions de fans de sports purs et durs en Amérique. Dans ce contexte, si fuboTV devient une plate-forme intégrée de paris sportifs et de streaming avec des droits de contenu exclusifs, elle attirera facilement 10 millions d’abonnés payants d’ici 2030. Le revenu moyen par abonné et par mois devrait dépasser 70 $, grâce à une combinaison d’abonnements frais, revenus publicitaires et commissions de paris. Cela implique au nord de 8,4 milliards de dollars de revenus en 2030 pour fuboTV.

Je vois que les marges d’EBITDA atteignent 20%, car les revenus publicitaires et les revenus des paris sportifs ajoutent une puissance de feu plus élevée dans le modèle commercial et augmentent les marges.

En supposant que oui, ma modélisation suggère que fuboTV est sur la bonne voie pour faire environ 10 $ de bénéfice par action d’ici 2030. Sur la base d’un multiple de 20X, cela implique un objectif de prix à long terme pour l’action FUBO de 200 $.

Conclusion sur l’action FUBO

FuboTV a une bataille difficile devant elle. Construire une plate-forme dominante de paris sportifs et de streaming sera difficile. Mais si l’entreprise réussit – et je soupçonne qu’elle le peut, compte tenu des développements récents – le potentiel de hausse des actions FUBO est énorme.

C’est un bon nom à posséder en tant qu’investissement spéculatif à long terme.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

