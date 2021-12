La thèse de la mort accidentelle de Pablo Sierra se renforce après l’autopsie

19/12/2021 à 15h39 CET

L’hypothèse que la raison de la mort de Pablo Sierra Moreno en Badajoz C’était un « accident mortel » qui gagne en force avec les résultats de l’autopsie, qu’il n’a révélé aucune information laissant penser que cela ne s’est pas produit comme le défend la Police nationale, en charge de l’enquête. Depuis le moment où la disparition du jeune a été signalée, la ligne la plus constante suivie par les enquêteurs a été celle d’un mort accidentelle à El Pico, sans exclure d’autres scénarios possibles.

Les obsèques de Pablo ont eu lieu ce samedi après-midi au cimetière San Carlos Borromeo de Salamanque, d’où est originaire la famille, qui a demandé à pouvoir licencier le jeune homme en toute intimité. Amis et connaissances de la ville de Cáceres de Zorita, où vit le couple, les deux médecins, avec leurs trois enfants, se sont rendus à Salamanque. A Zorita, les drapeaux flottent en berne depuis hier et ils le feront jusqu’à demain, pendant trois jours, en signe de deuil.

Des collègues de la résidence universitaire où vivait Pablo, La Rucab, et de l’université avaient prévu de se déplacer pour licencier Pablo, mais ils se sont retirés par respect pour la demande de la famille. Il est prévu que dans quelques semaines la résidence elle-même organise une cérémonie d’adieu à Badajoz. De son côté, la Mairie de Badajoz a convoqué demain, lundi, une minute de silence à la porte du palais municipal.

Deux semaines passées

Le corps sans vie de Pablo Sierra, un étudiant en mathématiques de 21 ans, a été retrouvé vendredi matin à Badajoz, à 10h10, dans le lit du fleuve Guadiana, près d’El Pico, où deux semaines auparavant son téléphone portable était apparu. .

Le corps a été remis à sa famille hier après qu’une autopsie a été pratiquée l’après-midi précédent à l’Institut de médecine légale de Badajoz. Le résultat de l’analyse médico-légale ne change pas l’hypothèse principale sur les raisons du décès, selon laquelle il serait dû à un accident. Les détails ne peuvent être divulgués car le secret sommaire édicté par le juge de la Tribunal d’instruction numéro 3 de Badajoz et il lui est difficile de se lever le week-end. Cela arrivera probablement dans les prochains jours.

En l’absence de précisions, si l’enquête maintient que Pablo a perdu la vie par accident, c’est parce que son corps ne montre aucun signe de violence menant à une autre conclusion. Hormis ce que peut contenir le rapport préliminaire, les résultats des tests toxicologiques pourraient prendre entre 20 et 30 jours.

Si les proches ont reçu le corps si tôt, c’est parce que les conclusions de l’étude médico-légale ne conduisent à aucune autre hypothèse que celle qui a été envisagée jusqu’à présent. Le jeune étudiant a pu se dépayser au petit matin du vendredi 3 décembre, alors qu’il voulait rentrer à Rucab. En marchant, il atteignit le Pic, où il tomba dans l’eau avec une issue fatale. Son téléphone portable a été laissé sur l’île, sur un talus, à quelques mètres du rivage et a été retrouvé quelques heures après la disparition, le même vendredi après-midi, par un militaire qui promenait son chien, grâce au fait qu’il tournait continuer avec les appels qu’il recevait parce qu’ils le cherchaient déjà. L’apparition du terminal a été un élément clé dans l’enquête, la recherche et la découverte de la jeune Zorita.

Pablo étudiait à Badajoz depuis 4 ans. La dernière fois qu’il a été vu vivant, c’était à proximité de la rue centrale de Zurbarán. Cette nuit-là, il était sorti avec des amis et le lendemain, il prévoyait de se rendre à Zorita avec son frère jumeau, qui étudie la médecine et réside également à Rucab. Ils allaient passer le pont de la Constitution avec sa famille, mais Pablo n’a pas passé la nuit dans sa chambre.

Inconnus

La géolocalisation du mobile l’a placé pour la dernière fois à Puerta Palmas à deux heures du matin. Si vous aviez décidé de marcher jusqu’à Rucab, vous auriez dû tourner à gauche ou traverser la rivière sur le vieux pont. Mais il a choisi la direction opposée. On ne sait pas comment il est arrivé au Pic, ainsi que si le téléphone était taché de sang. Cette île est accessible par une passerelle depuis Circunvalación ou par un chemin depuis Manuel Rojas.

Sa recherche a commencé le vendredi même où sa disparition a été signalée, par voie terrestre, fluviale et aérienne. Les deux premiers jours ont été des raids auxquels ont participé des membres de la Police nationale, à la tête de l’enquête, des pompiers de Badajoz, des Geas de la Garde civile et des volontaires de la Croix-Rouge et de la Protection civile. De nombreux citoyens ont offert leur collaboration, ce qui n’a pas été jugé nécessaire. Il n’y a eu aucun résultat. Les responsables de l’enquête ont poursuivi leurs investigations qui, dès le début, les ont conduits à la rivière, au Pico.

Mardi dernier, le traçage a repris, avec des plongeurs du Groupe d’opérations spéciales (GEO) de la Police nationale, de Guadalajara, et des chiens de l’Unité des guides canins de Madrid. En raison des basses températures, les prévisions médico-légales étaient que si Pablo était dans la rivière, il faudrait 15 jours pour émerger. Ils ne se sont pas trompés. La découverte est intervenue ce vendredi une heure après, pour le quatrième jour consécutif, le début des recherches dans la rivière. Le corps remonta un peu à la surface. La rivière l’avait ramené.