LA Times élimine Tara Reade du rapport Time’s Up, les coupes prétendent que Hilary Rosen a secrètement discrédité l’accusateur de Biden

Les gros titres des médias le 10 septembre

Dans l’actualité médiatique aujourd’hui, MSNBC reste silencieux après que Rachel Maddow et Joy Reid aient amplifié une fausse histoire de surdose d’ivermectine, les médias de gauche célèbrent la décision de l’administrateur de Biden d’évincer les personnes nommées par Trump des panels militaires et le New York Times défend Gavin Newsom contre le rappel

Le Los Angeles Times semble avoir édité furtivement un rapport sur les troubles du groupe pro-femmes Time’s Up, effaçant toute référence à l’accusatrice de Biden, Tara Reade.

Samedi, le journal a publié un article sur l’exode de la direction de Time’s Up qui s’est séparé de l’organisation à la suite des révélations selon lesquelles ses hauts responsables aidaient secrètement le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo alors qu’il commençait à faire face à des allégations de harcèlement sexuel. Parmi ceux qui ont démissionné, il y avait Hilary Rosen, membre de l’organisation démocrate et contributrice de CNN.

Le rapport faisait référence aux efforts apparents de Rosen pour “discréditer” secrètement Reade, une accusation portée par Reade et ses partisans.

TARA READE CONSEILLE TINA TCHEN POUR NE PAS PROPOSER D’EXCUSES AU MILIEU DE LA SORTIE DU TEMPS SUPÉRIEUR : ILS A CAUSÉ DE LA DOULEUR ET DU MAL AUX SURVIVANTS

“Les partisans de Tara Reade, qui ont allégué que le président Biden l’avait harcelée en 1993, ont affirmé que Rosen avait travaillé dans les coulisses pour discréditer Reade et d’autres femmes qui ont accusé des hommes démocrates puissants d’actes répréhensibles”, a écrit le Times à l’origine. “Rosen n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter l’annonce du groupe, faite samedi dans un communiqué sur son site Internet.”

Cependant, selon le site d’archives Internet The Wayback Machine, cette référence à Reade a disparu le lendemain sans aucune sorte de note de l’éditeur.

Il a été remplacé par un paragraphe édulcoré sur Rosen, qui disait : « Certains ont critiqué l’implication de Rosen, qui est vice-président de la puissante société de relations publiques de Washington, DC, SKDKnickerbocker et un membre démocrate de haut niveau. Rosen a refusé commenter.”

Le Times n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Reade avait précédemment allégué que Rosen avait contacté le média numérique Law & Crime au sujet d’un rapport de mars 2020 qu’il avait écrit quelques jours seulement après avoir fait part de son allégation d’agression contre Biden. Le rapport répertorie les transactions financières entre SKDKnickerbocker, le partenaire de relations publiques du Time’s Up Legal Defence Fund, et la campagne Biden pendant le cycle de l’élection présidentielle 2019-2020 alors que Reade a demandé une aide financière au groupe mais a finalement été refusée.

Selon Reade, Colin Kalmbacher de Law & Crime, qui a rédigé le rapport, lui a dit à l’époque que Rosen avait appelé le rédacteur en chef et avait parcouru l’article “ligne par ligne” et qu’elle avait exhorté le média à ne pas “soulever” ou ” élever” Reade dans d’autres histoires. Law & Crime a ensuite publié plusieurs autres rapports sur l’accusateur de Biden.

L’ACCUSATEUR DE BIDEN TARA READE MENACE D’ENTREPRENDRE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE WASHINGTON POST: “JE ME RETROUVE”

Fox News a contacté Kalmbacher pour obtenir des commentaires, mais a reçu une réponse de la rédactrice en chef de Law & Crime, Rachel Stockman, qui a confirmé que Rosen “a contacté notre rédacteur en chef pour discuter et critiquer notre couverture” mais a souligné: “Pas un mot n’a été changé ou altéré à la suite de cette conversation.”

Cependant, Stockman n’a pas répondu à l’enquête de Fox News sur les détails de cette conservation, y compris si Rosen a exhorté Law & Crime à ne plus couvrir Reade.

Rosen n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Le mois dernier, le Washington Post a rapporté l’implication présumée de Rosen dans le blindage d’Andrew Cuomo en soutenant la décision de Time’s Up de ne pas publier de déclaration en réponse à l’allégation de harcèlement sexuel faite par le premier accusateur de Cuomo, l’ancienne assistante Lindsey Boylan, lorsque Fox News a contacté le groupe pour commentaires en décembre 2020.

Rosen aurait été préoccupé par l’impact négatif de donner à Fox News “un titre à faire toute la journée”. Elle a déclaré au Post qu’elle pensait que “de graves allégations de harcèlement sexuel ne devraient pas être politisées” pour tenter d’expliquer son objection.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Reade, qui a écrit les mémoires “Left Out: When the Truth Doesn’t Fit In” sur son expérience avec son allégation d’agression, était l’une des huit femmes qui se sont manifestées en 2019 pour accuser la candidate démocrate de l’époque d’attouchements inappropriés quand elle a travaillé pour lui en tant que membre du personnel du Sénat.

Un an plus tard, Reade a révélé sa plainte pour agression sexuelle dans “The Katie Halper Show”. Biden a nié à plusieurs reprises ses allégations pendant la campagne électorale.

Avant de devenir publique, Reade a demandé l’aide du Time’s Up Legal Defence Fund en janvier 2020 pour aider à couvrir les frais de relations publiques et les frais juridiques. Cependant, alors que l’organisation a proposé des références d’avocats, elle a déclaré avoir refusé son financement, craignant que cela n’affecte son statut à but non lucratif 501 (c) (3), car son allégation est contre un homme politique qui se présente activement aux élections.