La tirade de Neil Oliver contre les restrictions Omicron de Boris Johnson divise les téléspectateurs de GB News | Politique | Nouvelles

L’animateur de GB News, Neil Oliver, s’est moqué des dernières restrictions du gouvernement, telles que le couvre-visage obligatoire dans les commerces de détail et les transports publics en Angleterre, en les qualifiant de « manipulation et d’hypnose de masse ». Boris Johnson a imposé les dernières mesures à la suite de la variante Omicron de Covid, insistant sur le fait que les mesures étaient « temporaires et préventives ». M. Oliver a affirmé qu' »avec la peur en déclin, il était manifestement temps de jeter un autre sort » sur le public britannique.

Samedi, il a été confirmé que deux cas d’Omicron avaient été détectés dans l’Essex et Nottingham.

La nouvelle variante a été signalée pour la première fois en Afrique du Sud mercredi, les premières preuves suggérant qu’elle présente un risque de réinfection plus élevé.

Dans son monologue, M. Oliver a déclaré aux téléspectateurs: « C’est reparti.

« Avec Noël à l’horizon, une fête qui devrait être le moment pour les familles de mettre le passé derrière elles et de se tourner vers l’avenir, une nouvelle variante du virus a apparemment été expédiée de la pauvre vieille Afrique comme le cadeau que personne n’a demandé et personne ne veut.

« Après des mois de messages de peur de la part de nos gouvernements et de leurs scientifiques préférés, voici la même chose. Nous ne pouvons que présumer que trop d’entre nous se sont réveillés de la transe toxique dans laquelle nous avaient été plongés par la propagande du unité de poussée. »

Il a poursuivi : « La peur a été la clé de près de deux ans de pouvoir sans précédent pour les politiciens et leurs scientifiques.

« La peur a également rendu les gens aveugles à la réalité de la manipulation et de l’hypnose de masse utilisées pour les rendre et les maintenir conformes.

« Mais avec cette peur sur le déclin, perdant son pouvoir de faire du mal, un peu comme le virus perdait son pouvoir, il était clairement temps de lancer un autre sort. »

M. Oliver a critiqué la logique avancée par le gouvernement pour obtenir des vaccins de rappel.

Il a déclaré : « J’ai entendu dire aujourd’hui que la nouvelle variante pourrait contourner les vaccins – et qu’il est donc vital que tout le monde reçoive son rappel. Comment cela fonctionne-t-il ?

« Les vaccins pourraient ne pas arrêter cette variante, alors prenez plus de vaccins ? »

Il a reçu une réponse divisée des téléspectateurs, alors qu’un extrait du monologue est devenu viral en ligne.

@JulieAmanda1957 était d’accord avec les affirmations, en tweetant: « Il est clair que le gouvernement a senti qu’il perdait le contrôle et que le public retrouvait son sens de la normalité. »

@wibblyteapot a fait écho à ceci: « Bien dit. Quand je vois Chris Whitty se lever sur scène, avec plus de gaufres, je ne vois pas de scientifique. C’est le sorcier. ‘Nous devons lancer le sort de peur et les obliger à se conformer ‘. »

Cependant, d’autres étaient passionnément en désaccord, comme @joelabery l’a tweeté : « Toute la science crédible montre que les masques aident à réduire le risque de transmission du virus.

« Neil Oliver doit vérifier ses faits et la chaîne devrait avoir la responsabilité de vérifier avant qu’un présentateur ne fournisse de la désinformation à ses téléspectateurs. »

@deegarvin_sara a simplement rétorqué : « Propagande… êtes-vous sérieux ?

@twitdwood a ajouté: « Je ne peux tout simplement pas le regarder ni l’écouter. »