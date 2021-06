La TNT 4K HDR est déjà une réalité : UHD Espagne lance les premières chaînes, vous pouvez donc vous connecter gratuitement | Divertissement

La TNT ne se distingue pas, justement, par sa qualité d’image. Le groupe UHD Espagne veut y remédier en diffusant des chaînes 4K HDR, et même 8K. Vous pouvez déjà les essayer.

La télévision gratuite en Espagne elle n’a pas évolué au même rythme que les plateformes de paiement. Il existe encore pas mal de chaînes qui diffusent en SD, et même celles qui diffusent en 1080p ont un débit qui laisse beaucoup à désirer. Tous ces problèmes d’image sont amplifiés si vous avez un téléviseur 4K.

UHD ESPAGNE est une association à but non lucratif constituée de 30 partenaires de haut niveau, issus de RTVE vers ATresMedia, Mediapro, Televes, Dolby ou l’Université polytechnique de Madrid. Elle a été fondée en janvier dernier et son objectif est apporter des diffusions 4K HDR et 8K à la TNT, la télévision gratuite d’une vie.

UHD Espagne a sorti cette semaine deux canaux de test en résolution 4K avec et sans HDR, que vous pouvez déjà écouter TNT, via satellite, ou en streaming dans un navigateur.

UHD Espagne utilise le Codec H.265, un format vidéo hautement compatible, avec de bons résultats d’image.

Comme nous l’avons commenté, deux chaînes d’essai qui diffusent documentaires, performances musicales, séries classiques et d’autres contenus. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez les voir d’une manière très simple.

En streaming via le navigateur

Si vous avez un moniteur ou un téléviseur 4K connecté au PC, vous pouvez regarder la diffusion en streaming. Il fonctionne également avec des écrans de résolution inférieure sans HDR. Avec n’importe quel moniteur, allez …

L’une des chaînes est disponible en 4H HDR et l’autre en 4K SDR. Bien qu’il soit indiqué que nécessite le navigateur Edge sur Windows et Safari sur Mac, nous l’avons testé avec Chrome et cela fonctionne sans problème. Mais il est possible que dans Chrome le HDR ne sorte pas (mon moniteur est un humble 1080p et je n’ai pas pu le vérifier) ​​:

Vous pouvez choisir entre le signal HDR et SDR et le visualiser en plein écran.

Sur la TNT

Si vous recevez via une antenne individuelle et que vous êtes dans la zone de couverture de diffusion, Vous retrouverez la chaîne 4K en réaccordant votre téléviseur UHD.

Dans le cas d’une antenne collective, le canal peut ne pas être incorporé. En cas de doute à ce sujet, renseignez-vous auprès de l’entreprise d’installation de télécommunications, ou auprès de la personne qui préside la Communauté de Voisins.

La chaîne à syntoniser pour accéder Chaînes 4K HDR TNT de UHD Espagne il change dans chaque province. Dans ce fichier PDF, vous avez la liste complète du numéro de canal pour chaque province. Branchez-le simplement sur votre décodeur TNT, et le tour est joué.

Via satellite

Si vous recevez Télévision par satellite via HISPASAT et que vous avez un téléviseur et un récepteur compatibles UHD, réglez-le la fréquence 11382V (polarisation verticale).

Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’émissions tests, nous espérons qu’elles deviendront bientôt de véritables chaînes de télévision, et que la TNT atteint la modernisation de la qualité d’image dont elle a tant besoin.