La toile de verrouillage: les artistes étudient les changements de comportement humain déclenchés par la pandémie pour trouver de nouvelles dimensions dans leur art

Les sociétés du monde entier ont réagi de différentes manières au lendemain de l’urgence sanitaire

Anjali Mehta a travaillé sur une nouvelle illustration au cours des dernières semaines pour comprendre la signification et l’expérience personnelles pendant la pandémie de coronavirus à travers l’art. Un illustrateur basé à New Delhi, le travail de Mehta montre un couple de personnes âgées, qui a été aidé par un voisin pour obtenir de la nourriture et des courses, lors d’un appel vidéo avec leur fils dans un autre pays.

Il est intéressant de noter que l’œuvre d’art est basée sur un célèbre proverbe coréen, « Le voisin proche est meilleur que le parent éloigné ». « La belle partie de ce proverbe est que ce n’était pas seulement une expérience en Corée, mais partout – nous avons entendu des histoires similaires et vu des vidéos de voisins du monde entier », explique Mehta, dont les travaux passés célèbrent la psychologie humaine et les marques que les gens laissent sur le monde.

Distance et proximité

Dans le cadre du projet d’art Proximity and Distance du Goethe Institute, Inde, pour comprendre les changements de comportement chez les personnes provoqués par la pandémie, l’illustration de Mehta inspirée du proverbe coréen et les œuvres d’autres artistes abordent les défis auxquels est confrontée une société touchée par la pandémie. Le projet, qui s’appuie fortement sur les voix de la rue, rassemble des artistes d’Inde, d’Allemagne, de Corée du Sud et du Brésil.

Une autre illustratrice indienne, Srishti Guptaroy, basée à Bangalore, se concentre sur la famille indienne moderne dans ses travaux pour le projet du Goethe Institute. Les dessins de Guptaroy, dans lesquels les enfants sont confinés à la maison en raison de la fermeture des écoles et des collèges, explorent si la proximité physique garantit la proximité dans les relations. « Toutes les œuvres ont un fort commentaire social sur la vie que nous vivons en 2021, mais sans être moralisatrice », ajoute l’artiste, diplômé du National Institute of Fashion Design, New Delhi.

« Nous avons découvert que la distance et la proximité étaient l’un de ces paramètres fondamentaux qui nous permet de comprendre l’expérience de Covid-19, non seulement dans un pays, mais à travers le monde », a déclaré Berthold Franke, directeur régional du Goethe Institute pour l’Asie du Sud. « L’art a toujours été important, mais ce n’est qu’une forme de réponse à n’importe quelle situation. Dans le même temps, il n’est pas juste de ne considérer que les voix de la science et de la politique, car nous passons alors à côté du potentiel imaginatif de l’art », ajoute-t-il.

L’évaluation artistique et culturelle des changements dans les sociétés suite à la pandémie s’étend également à l’apprentissage des leçons. « La pandémie est un personnage régulier dans les histoires humaines telles que la peste noire ou la grippe espagnole, mais la principale différence aujourd’hui est que nous avons affaire au même personnage dans un nouvel environnement, où il y a moins de retard dans l’information, mais une énorme force de désinformation pour composer le scénario », explique l’artiste plasticienne et éducatrice brésilienne Rosana Paulino.

L’art et l’après

Apprendre des leçons a été un élément essentiel lors de l’expérience Covid-19 en Corée du Sud. « La Corée n’a pas réussi à répondre au MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient originaire d’Arabie saoudite en 2012) », explique Kwang Sun Joo, qui enseigne la philosophie occidentale ancienne et la philosophie interculturelle à l’Université nationale de Pusan. « De cela, nous avons tiré une leçon selon laquelle nous devons réagir rapidement et fermement aux maladies infectieuses telles que le coronavirus. La Corée a donc été en mesure de bien réagir dès les premiers stades », ajoute le professeur Kwang, l’un des quatre experts du projet Distance et proximité.

Le projet d’un mois, qui a ouvert ses portes le 20 octobre, aborde les changements provoqués par la pandémie à travers des installations pop-up, des illustrations, des proverbes et des peintures. « Covid-19, en tant que phénomène, est absolument nouveau et n’a jamais été vu dans le monde auparavant. Des épidémies telles que la peste, le choléra étaient connues de l’humanité, mais cette pandémie est « nouvelle » en ce sens qu’elle affecte le monde entier et donc surmonte les distances en un rien de temps », a déclaré Franke, directeur régional du Goethe Institute, soulignant la pertinence de l’art. pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Selon l’écrivaine et cinéaste indienne Paromita Vohra, les sociétés ont réagi de différentes manières au lendemain de l’urgence sanitaire. « Je pense que nous avons vu que des sociétés comme la nôtre (l’Inde), qui sont profondément stratifiées, ont laissé un grand nombre de personnes vulnérables. Nous avons également constaté que les sociétés les plus prospères, tout en répondant aux préoccupations de leurs citoyens, participaient à un ordre mondial profondément stratifié », ajoute-t-elle.

«Nous avons vu que la technologie – voyages, commerce, etc. – a contribué à la rapidité de la pandémie, mais aussi qu’elle nous a aidés à survivre aux difficultés du verrouillage, avec un certain sentiment de connexion. Nous avons également vu que dans les sociétés avec des cultures familiales et communautaires profondément enracinées, comme l’Inde, il y avait des initiatives citoyennes, des cuisines de groupe religieuses et communautaires ou des services d’oxygène qui comblaient le vide d’un système défaillant », explique Vohra, qui représente l’Inde sur le projet. .

Faizal Khan est indépendant

