La tokenisation des cartes rend vos achats festifs plus sûrs et plus pratiques

Avec seulement deux jours restants, les acheteurs frénétiques sont pressés de terminer les achats de Diwali pour leurs proches et pour les cadeaux également. Avec les acheteurs festifs, les fraudeurs sont également occupés à s’assurer qu’ils ne manquent aucune chance de frauder des consommateurs insoupçonnés lorsqu’ils effectuent des paiements sans numéraire sans suivre le protocole de sécurité approprié.

Pour protéger les consommateurs et tenir les fraudeurs à distance, la National Payments Corporation of India (NPCI) s’efforce de sécuriser les paiements sans numéraire sans rendre le processus complexe.

Pour assurer la commodité et la sécurité, le NPCI a introduit le concept de tokenisation des cartes, en anonymisant les données sensibles des titulaires de cartes en les convertissant en une chaîne de nombres générés de manière aléatoire appelée « jeton ».

« Il s’agit d’un autre excellent coup de pouce pour les paiements indiens du NPCI pour assurer la sécurité des consommateurs tout en stimulant l’innovation pour l’économie des abonnements où les paiements récurrents sont la norme dans les transactions initiées par le commerçant et le client », a déclaré Ravi Battula, responsable de l’acquisition des commerçants. Solutions, Wimbo.

Cependant, seuls les porteurs de la carte Rupay bénéficieront de la tokenisation, qui favoriserait également les paiements sans contact.

« La tokenisation est la pierre angulaire des paiements récurrents permettant aux clients de stocker en toute sécurité les informations d’identification de la carte Rupay avec une gouvernance solide pour gérer de manière transparente (démarrer, arrêter, modifier) ​​leurs abonnements pour les paiements par carte en ligne. De plus, avec la croissance des paiements sans contact, la tokenisation propulsera l’adoption des paiements par carte Tap and Pay utilisant plusieurs facteurs de forme au-delà du téléphone », a déclaré Battula.

La campagne de démonétisation avait propulsé le système sans numéraire et forcé même les petits vendeurs à l’adopter pour survivre. Pendant la pandémie de Covid-19, les gens ont réalisé à quel point il était important d’effectuer des paiements sans numéraire et sans contact pour survivre à la période fatigante de verrouillage strict.

«Pendant la pandémie, les consommateurs ont réalisé la commodité et la sécurité des paiements sans contact, qui ne devraient se développer que pour les achats quotidiens, les transports en commun ou les déplacements domicile-travail et plus encore, non seulement dans les villes de niveau 1 et de niveau 2, mais dans l’arrière-pays. « , a déclaré Battula.

