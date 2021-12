La tolérance tant vantée de San Francisco s’estompe au milieu des crimes effrontés

Les San Franciscains politiquement libéraux sont habitués à vivre côte à côte avec une consommation de drogue ouverte, des rues infestées d’excréments et des délits mineurs. Mais une recrudescence des cambriolages et des vols à l’étalage effrontés donne à certains habitants le sentiment que la ville dont ils sont tombés amoureux est en déclin.

Un agent de sécurité se tient à l’extérieur du Shreve & Co. bijouterie à San Francisco, jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

Caitlin Foster fait partie des commerçants de San Francisco qui ont dû à plusieurs reprises retirer des aiguilles usagées et d’autres accessoires liés à la drogue à l’extérieur du bar qu’elle gère. Et après trop de rencontres avec des gens armés en crise, l’affection de la greffe de Seattle pour sa ville d’adoption s’est aigri.

Caitlin Foster se tient devant le salon Noir qu’elle gère à Hayes Valley et parle de la baisse de la qualité de vie à San Francisco, le jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

Un homme mendiant dans un fauteuil roulant, avec des plaies ouvertes sur les jambes, passe devant le virage du téléphérique de Powell et Market Street à San Francisco, le jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

« C’était un objectif de vivre ici, mais maintenant je suis ici, et je me dis : ‘Où vais-je déménager maintenant ?’ J’en ai fini avec ça », a déclaré Foster, qui gère Noir Lounge dans le quartier branché de Hayes Valley.

Une grande vitrine du magasin Louis Vuitton est vue barricadée à la suite d’un récent braquage à Union Square à San Francisco. (Photo AP/Eric Risberg)

Une série d’histoires criminelles qui ont fait la une des journaux – des foules de personnes brisant des fenêtres et s’emparant de sacs à main de luxe dans le quartier commerçant du centre-ville d’Union Square et des fusillades en journée dans le quartier touristique de Haight-Ashbury – n’a fait qu’exacerber un sentiment général de vulnérabilité. Les résidents prennent conscience des nouvelles d’attaques contre des Américains d’origine asiatique plus âgés, de restaurants cambriolés et de vitrines barricadées dans le centre-ville autrefois animé de la ville.

La pandémie a vidé des parties de San Francisco et a mis en évidence certains de ses inconvénients, notamment une approche de laissez-faire des autorités pour ouvrir le trafic de drogue à quelques pas de l’Opéra et du Symphony Hall. Les parents désespéraient car les écoles publiques sont restées fermées pendant la majeure partie de l’année dernière alors que les districts voisins accueillaient les enfants dans la salle de classe.

Une tente est vue sur un trottoir juste au coin de l’Opéra avec un immeuble résidentiel en arrière-plan à San Francisco, le jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

« Il y a un sentiment répandu que les choses sont sur une mauvaise voie à San Francisco », a déclaré Patrick Wolff, 53 ans, un joueur d’échecs professionnel à la retraite de la région de Boston qui vit dans la ville depuis 2005.

Les San Franciscains voteront en juin sur l’opportunité de rappeler le procureur de district Chesa Boudin, un ancien défenseur public élu en 2019 dont les détracteurs disent qu’il est trop indulgent envers le crime. Ses partisans disent qu’il n’y a pas de recrudescence de la criminalité et que le vol de salaire dans les entreprises est un problème plus urgent que celui d’une femme de San Francisco finalement arrêtée après avoir volé plus de 40 000 $ de biens à une cible en 120 visites.

« Où sont les progrès ? Si vous dites que vous êtes progressiste, sortons les sans-abri de la rue et donnons-leur des soins de santé mentale », a déclaré Brian Cassanego, natif de San Francisco et propriétaire du salon où travaille Foster.

Le propriétaire du bar, Brian Cassanego, parle de la baisse de la qualité de vie à San Francisco (AP Photo/Eric Risberg)

Cassanego a déménagé dans la région viticole il y a cinq mois après être sorti un jour pour trouver un homme qui « ressemblait à un zombie », avec son pantalon jusqu’aux genoux et saignant d’où une seringue était coincée sur sa hanche. Une femme a crié à proximité sous le choc.

« Je suis monté à l’étage et j’ai dit à ma femme : ‘Nous partons maintenant ! Cette ville est finie !' », a-t-il déclaré.

Alors que la criminalité dans son ensemble est à la baisse depuis des années, les rapports de vol à l’étalage – vol à l’étalage d’une personne ou d’une entreprise – ont augmenté de près de 17 % pour atteindre plus de 28 000 par rapport à la même période l’année dernière. Les demandes de nettoyage des rues et des trottoirs sales constituent la majorité des appels au 311, la ligne de services de la ville.

Les problèmes très médiatisés de San Francisco ont servi de fourrage aux médias conservateurs. L’ancien président Donald Trump est intervenu à nouveau récemment, publiant une déclaration disant que la Garde nationale devrait être envoyée à San Francisco pour dissuader les vols à main armée.

Les élus disent qu’ils sont aux prises avec de profondes douleurs sociétales communes à toutes les grandes villes américaines.

DOSSIER – Le procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, se profile en regardant la ligne d’horizon depuis son bureau à San Francisco le 30 janvier 2020. (AP Photo/Eric Risberg, File)

Des gens passent devant une femme en fauteuil roulant mendiant près d’Union Square à San Francisco, le jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

Des véhicules de police sont stationnés à Union Square à la suite de récents braquages ​​à San Francisco. (Photo AP/Eric Risberg)

Un pourcentage élevé d’environ 8 000 sans-abri à San Francisco sont aux prises avec une dépendance chronique ou une maladie mentale grave, généralement les deux. L’année dernière, 712 personnes sont décédées d’overdoses de drogue, contre 257 personnes décédées de COVID-19.

LeAnn Corpus, une assistante administrative, a déclaré qu’un sans-abri avait installé une tente de fortune devant sa maison à l’aide d’un vélo et d’un drap de lit, et s’était soulagé sur le trottoir. Elle a appelé la police, qui est arrivée au bout de deux heures et l’a évacué, mais chez sa tante, un sans-abri a campé dans l’arrière-cour pendant six mois malgré les tentatives pour obtenir des autorités de l’expulser.

L’assistante administrative LeAnn Corpus se tient près de l’hôtel de ville de San Francisco, le jeudi 2 décembre 2021. (AP Photo/Eric Risberg)

« Cette ville ne ressent plus la même chose », a déclaré Corpus, un natif de troisième génération.

À Hayes Valley, les propriétaires d’entreprises fatigués de voir des ordures éparpillées et la ville ne faisant rien pour résoudre le problème se sont regroupés pour louer des poubelles fermées à une entreprise privée, a déclaré Jennifer Laska, présidente de l’association de quartier.

Après l’expiration du bail, l’association a réussi à obtenir que la ville accepte d’acheter et d’installer de nouvelles poubelles publiques conçues pour garder les ordures à l’intérieur et les pillards à l’extérieur. C’était il y a quatre mois.

« Nous avons toujours du mal à acheter les poubelles », a déclaré Laska.