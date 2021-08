La top model Paulina Porizkova est franche à propos de sa trahison avec une photo en larmes

Le mannequin Paulina Porizkova a publié ce week-end sur Instagram un article déchirant sur la trahison de ses proches. La femme de 56 ans a partagé une photo d’elle en larmes avec une longue légende sur sa vie personnelle. Bien qu’elle n’ait donné aucun nom, de nombreux adeptes supposent que cela est lié à sa récente romance avec le scénariste Aaron Sorkin.

“Je sais que vous aimez tous les messages joyeux, voir les gens se relever, dépoussiérer leur pantalon et remonter sur le cheval, tout en souriant pour vous faire savoir que cet automne les a rendus plus forts et meilleurs”, a écrit Porizkova. “Mais. Chaque jour n’est pas un jour heureux sur le chemin du rétablissement. La confiance après avoir été trahie semble aussi farfelue que d’être projetée dans l’espace. Correction. Il est plus facile de me voir projeté dans l’espace en ce moment.”

“Lorsque vous avez été trahi – promis quelque chose, pour que cette promesse soit rompue sans votre participation – vous avez été pris au dépourvu”, a poursuivi Porizkova. “Vous avez fait confiance à quelqu’un que vous aimiez, et maintenant tout amour est suspect. Mais l’amour n’est pas possible sans confiance. Et un monde sans amour ne vaut pas la peine d’être vécu. (Toutes sortes d’amour).”

“Alors, que fait-on quand on veut rester ouvert, mais que le vent de la trahison continue de claquer la porte ? Je suppose – peut-être – sortir et braver le temps ?” Porizkova continua. Elle s’est terminée avec un emoji qui pleurait de rire et a révélé ses plans pour l’avenir en écrivant: “Vous me trouverez dans le placard métaphorique en train de piller [sic] sur les couches pour la protection. Pour vous qui aimeriez souligner qu’un selfie qui pleure est le comble du narcissisme, je suis de tout coeur d’accord !”

Tout le monde peut deviner à quoi faisait référence la trahison et le chagrin de Porizkova, et les fans se sont sentis libres d’exprimer leurs suppositions dans les commentaires. Beaucoup se sont demandé si elle faisait référence à son défunt mari Rick Ocasek, le chanteur du groupe Cars. Ocasek a coupé Porizkova de son testament avant son décès en 2019, à la surprise de nombreux fans.

Cependant, plus récemment, Porizkova est sorti avec Sorkin, l’écrivain connu pour de nombreux films acclamés comme The Trial of the Chicago 7 et des émissions de télévision comme The West Wing, parmi de nombreuses autres productions. Les deux sont sortis ensemble pendant environ trois mois pour autant que le public le sache, et se sont séparés environ un mois avant ce post.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Porizkova a toujours la sympathie et le respect de nombreux fans. Ils la couvrent toujours de condoléances et de vœux sur les réseaux sociaux.