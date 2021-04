La torréfaction brillante du prince Philip à Matt Hancock «Comme vous, les politiciens, vous êtes typique! | Royal | Nouvelles

L’ancien chef du parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré que la mort du duc d’Édimbourg “représente le décès, enfin, de la plus grande génération”. Sir Iain a déclaré à la Chambre des communes: “J’espère que mon très honorable ami, le secrétaire d’État à la Santé, ne me dérange pas si je raconte une histoire particulière si typique de Son Altesse Royale.” Je ne me tenais qu’à un ou deux de M. Hancock lorsque le duc d’Édimbourg est arrivé. “

Sir Iain a ajouté: “Il est passé juste derrière la reine et alors qu’il arrivait à M. Hancock, demandant aux gens ce qu’ils faisaient, il lui a demandé: ‘que faites-vous?’

“Et M. Hancock a annoncé avec audace, c’était il y a quelques années, qu’il venait d’être chargé des sous-marins nucléaires.” Mais “, dit-il en souriant,” Je ne sais rien du tout sur eux Votre Altesse Royale “.

“Sur quoi il a éclaté de rire immédiatement et a dit” comme c’est typique, typique des politiciens – en charge de quelque chose et pas un seul indice à ce sujet “, a-t-il dit, en éclatant de rire et en marchant.

“Tout le monde dans un silence complet et absolu.”

La volonté du duc d’Édimbourg de sacrifier sa carrière et de donner la priorité à la reine a été saluée à la Chambre des communes.

L’ancienne première ministre conservatrice Theresa May a déclaré que le duc “comprenait les exigences de la responsabilité” et les exigences du devoir, ajoutant qu’elle savait à quel point il était important d’avoir un mari qui soit un “rocher” en temps de détresse.

Harriet Harman de Labour, la mère de la maison, a déclaré que Philip était “en avance sur son temps” en choisissant de se placer deuxième et de faire son rôle central dans la vie pour soutenir sa femme.

La Chambre des communes a été rappelée de ses vacances de Pâques un jour plus tôt pour permettre aux députés de rendre hommage au duc après sa mort vendredi, à l’âge de 99 ans.

«Ce sera son véritable héritage durable et qui devrait être une inspiration pour nous tous.

«Et nous tous ici au Royaume-Uni et à travers le Commonwealth avons tant de raisons de lui être reconnaissants et nous lui disons merci. Il a compris les exigences de la responsabilité, les exigences du devoir et les sacrifices du service.

«Nous ne reverrons plus jamais son semblable, puisse-t-il reposer en paix et s’élever dans la gloire.

Mme May a également rappelé avoir passé du temps avec le duc à Balmoral, notant: “Mon mari et moi, comme tout le monde le sait, aimons marcher et nous avons pu y faire quelques promenades et le prince Philip nous a très gentiment suggéré une promenade particulière.”