La tortue de mer la plus rare au monde s’échoue sur une plage galloise à 4 700 milles de chez elle | Royaume-Uni | Nouvelles

Une excursion d’une journée dans un plage gallois s’est avéré être une agréable surprise pour une famille qui a découvert la tortue de mer Ridley de Kemp. En se promenant le long de la plage de Talacre à Clwyd, Ash et Samantha James ont repéré la tortue sur le sable.

Habituellement trouvée dans le golfe du Mexique, la famille s’est approchée de la tortue pensant qu’elle était morte.

Ravi de retrouver l’espèce, le couple et leur fils Gethin de neuf ans l’ont surnommée Raphaël.

La famille a ensuite signalé sa découverte à l’association caritative britannique Divers Marine Life Rescue.

Mme James, qui vit à Holywell, à proximité, a déclaré: «Ash pensait qu’il était mort car il était immobile.

“C’était étonnant de trouver une créature aussi incroyable sur notre plage locale.”

La tortue a été retrouvée vivante après que la famille a informé les experts marins.

Selon les spécialistes, il était dans un état de choc d’eau froide et a été transféré au zoo d’Anglesey Sea.

Il passera les prochains mois à s’y remettre avant d’être renvoyé dans le golfe du Mexique.

Les experts pensent qu’il a été éloigné de sa trajectoire par les tempêtes de l’Atlantique, qui ont affecté le courant-jet.

Mme James a déclaré: « Nous croisons tous les doigts pour qu’il survive. »

Leurs mâchoires puissantes les aident à écraser et broyer les crabes, les palourdes, les moules et les crevettes, mais ils aiment aussi manger du poisson, des oursins, des calmars et des méduses.

Ils construisent des nids tous les un à trois ans dans lesquels ils pondent en moyenne 110 œufs qui incubent pendant environ 55 jours.

Les adultes sont principalement limités au golfe du Mexique, mais les juvéniles peuvent être trouvés le long de la côte est des États-Unis.

Aux États-Unis, ils sont répertoriés comme en voie de disparition et en danger d’extinction dans un proche avenir, avec seulement 7 000 à 9 000 environ restant à l’état sauvage.

Leur plus grande menace vient des humains qui ramassent leurs œufs et tuent des adultes et des juvéniles pour la viande et d’autres produits.