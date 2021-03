19/03/2021 à 20:17 CET

Martí Grau

Ancien gardien de but et légende de Manchester United, Peter Schmeichel, estime que l’attitude de l’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, n’était pas correcte après l’élimination de son équipe en Ligue Europa. Dans une déclaration pour la chaîne de télévision américaine CBS, Schmeichel estime que les Portugais auraient dû parler avec les joueurs juste après le match. « Vous devriez être dans le vestiaire et parler à vos joueurs pour vous assurer qu’ils comprennent que ce qui vient de se passer est inacceptable. «

Après un résultat positif au match aller (2-0), Tottenham verrait le Dinamo Zagreb vaincre l’avantage du premier match (3-0) avec un match sublime de Mislav Orsic, qui marquerait les trois buts pour les hôtes. L’ensemble de Mourinho, qui il n’a pas pu marquer un but qui aurait laissé l’égalité pratiquement condamné, ont été éliminés de la compétition européenne en huitièmes de finale.

Schmeichel n’a pas non plus compris la scène dans laquelle le Portugais a joué après le match désastreux de son équipe, allant applaudir les joueurs du Dinamo Zagreb dans les vestiaires. « Si j’étais mon entraîneur, je serais très énervé. Ce que vous devez faire, c’est vous rendre dans votre propre vestiaire et faire ce que vous avez à faire, mais avec la porte fermée. «

Il considère que le geste du coach est dirigé vers les médias afin de détourner l’attention. « Pour moi, il joue pour les réseaux sociaux, il joue un rôle pour se dissocier de ce qui s’est passé. «

Votre joli souvenir de Manchester United

L’ancien gardien de but, qui a défendu le but de Manchester United 398 fois, est très conscient de la mémoire de son entraîneur à cette époque, Sir Alex Ferguson. Il affirme que s’il s’était retrouvé dans une situation similaire à celle de Mourinho, son attitude aurait été totalement inverse. « Alex Ferguson n’avait jamais ressemblé à ça: il aurait parlé à ses joueurs et ensuite montré du respect pour son rival. C’était juste après le match. Il n’aurait rien aimé.«

Avec plus de neuf ans dans l’équipe d’Old Trafford, Peter Schmeichel a remporté 5 Premier Leagues avec les « diables rouges ». Après avoir passé les meilleures années de sa carrière sportive avec Ferguson, il ne cache pas son admiration pour l’entraîneur anglais, désormais retraité.