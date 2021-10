La tourmente du début de saison des Nets revient à James Harden

Voici à quoi ressemblent les Brooklyn Nets lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu :

C’est Kevin Durant, dribble dans une triple équipe dans le coin et se levant pour un pull-up jumper sur Dewayne Dedmon et PJ Tucker avec 13 au chronomètre des tirs. Il le fait parce que ses Nets, une équipe construite pour submerger ses adversaires avec des attaques offensives incessantes, avaient raté sept des neuf tirs avec une paire de revirements au cours des six minutes précédentes, permettant au Heat en visite d’arracher une course de 20-5 et de regagner le mener.

Il le fait parce que l’autre joueur en noir de Brooklyn qui est censé être capable de faire quelque chose à partir de rien, James Harden, venait de marquer un pas en arrière à 3 points, de lancer une passe hors limites et de donner le ballon à Durant avant de traverser le demi-terrain. Il reste embourbé dans l’une des pires chutes de sa carrière. Et le troisième membre du Cerberus créateur de tirs des Nets, Kyrie Irving, n’est pas en uniforme et ne le sera pas dans un avenir prévisible, à moins d’un changement soudain d’avis ou de politique de santé publique de New York.

Durant tente ce tir parce que, une semaine et se transformer en une saison qui était censée servir de couronnement à la dernière constellation conçue par les joueurs de la ligue, les Nets n’ont pas beaucoup de meilleures réponses que, « Hé, Kevin, fais juste bouger quelque chose . «

En toute honnêteté, c’est généralement une sacrée bonne réponse. Malgré les turbulences des Nets en début de saison, Durant a toujours une moyenne de 29,8 points, 10 rebonds et cinq passes décisives par match avec un tir réel de 0,629. Ce sont des chiffres absurdes de type MVP. Mais cela ne peut pas être la seule réponse, en particulier pour une équipe qui devrait au mieux dépasser la moyenne en défense. (Brooklyn occupe le 17e rang pour les points autorisés par possession, et le 25e ou pire pour les points autorisés pour les revirements, les opportunités de la deuxième chance et les pauses rapides.)

Après une défaite de 106-93 à domicile contre le Heat mercredi – la performance la plus faible des Nets en saison régulière avec Durant dans la formation, juste en dessous du nadir précédent : la défaite à domicile de dimanche contre les Hornets – une équipe qui est entrée dans la saison en tant que favori du championnat, même sans Irving, on dirait qu’il a plus de questions que même un KD surhumain ne peut répondre. La plupart d’entre eux entourent Harden, qui a ouvert la saison en ressemblant à une pâle imitation du joueur qui a remporté trois titres de buteur et le trophée du joueur le plus utile 2017-18.

Cinq matchs dans la saison, Harden n’a pas encore marqué plus de 20 points; la dernière fois qu’il lui a fallu autant de temps pour dépasser cette marque, c’était il y a dix ans, alors qu’il sortait du banc pour le Thunder. Beaucoup d’équipes tueraient pour avoir un meneur de départ qui totalise en moyenne 16,6 points, huit passes décisives et sept rebonds par match. Mais étant donné le curriculum vitae de Harden et le besoin galactique des Nets de puissance de feu sans Irving, ce type de production n’est pas seulement un problème. C’est une catastrophe.

Beaucoup, dont l’entraîneur-chef des Nets Steve Nash, ont souligné que le dernier ajustement de la NBA à l’arbitrage était un facteur contribuant au lent départ de Harden. À l’approche de la saison 2021-22, la ligue a institué « un changement d’interprétation dans l’arbitrage des mouvements non-basket manifestes, brusques ou anormaux des joueurs offensifs avec le ballon dans le but de commettre des fautes ». L’un des types de mouvements spécifiques sur lesquels les arbitres ont été invités à ne pas récompenser le joueur offensif avec des lancers francs ? Lorsqu’il utilise son bras pour initier un contact avec un défenseur, une spécialité de Harden depuis longtemps. S’adapter à ce nouvel ensemble de normes semble prendre du temps à Harden: il n’a tenté que 15 lancers francs cette saison, son total le plus bas sur cinq matchs en plus de 10 ans.

Harden est loin d’être le seul joueur affecté par le nouveau changement de règle « pas de mouvements anormaux autres que le basket-ball ». Les équipes de la NBA sont sur le point de réaliser en moyenne le plus petit nombre de lancers francs de l’histoire de la NBA, une baisse d’environ deux par match cette saison par rapport à 2020-21, et trois de moins qu’en 2019-20. Harden est le plus remarquable, cependant, pour la même raison qu’il est le premier méchant de la ligue à chasser les appels depuis des années: personne ne le rend plus visible. À plusieurs reprises cette saison, Harden s’est acquitté de ses tâches habituelles : initier un contact avec un défenseur, verrouiller les bras et secouer la tête en arrière. Pourtant, le coup de sifflet ne vient pas, et la pièce finit par s’effondrer :

Mais comme Harden lui-même l’a dit, la réduction spectaculaire des déplacements vers la bande – son taux de lancers francs (0,192) est inférieur à la moitié de ce qu’il était la saison dernière (0,440) et un peu plus du tiers de ce qu’il était en 2019- 20 (.528) – n’est pas toute l’histoire ici. Quelques cadeaux supplémentaires aideraient certainement, mais les arbitres ne mordant pas à l’hameçon n’ont rien à voir avec le fait que Harden tente moins d’entraînements au panier par match qu’il ne l’a fait depuis 2013. Cela ne devrait pas non plus conduire à une faible part de tirs sur la jante et une part de tirs record en carrière depuis le « champ de tir flottant » (à l’intérieur de la voie mais en dehors de la zone restreinte), ou un tir lamentable de 15 pour 39 dans la peinture tout en manquant les deux tiers de ses 3 points.

Ces choses semblent être liées à un manque d’éclatement : une incapacité à dépasser les défenseurs du dribble, à créer de l’espace dans des fenêtres étroites ou à s’élever au-dessus de la défense pour terminer. (Ils sont également dus aux défenses, enhardies par le retrait d’Irving d’une liste avec peu de menaces de renverser 3 à part Patty Mills et Joe Harris, faisant un effort plus concerté pour emballer la peinture.) Nous l’avons vu pour le dernière décennie : lorsque Harden a raison, il est capable d’utiliser sa combinaison d’élite de force, de rapidité et d’équilibre pour générer constamment des looks propres et les abattre, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce n’est pas ça :

Harden n’obtient pas de manière fiable la séparation dans le demi-terrain, même contre les défenseurs qu’il a l’habitude de saupoudrer. Il lance également une tonne de tirs à l’avant, un problème pour un joueur dont l’engagement envers les 3 pas en arrière ultra-profonds a aidé à redéfinir le basket-ball offensif et a laissé d’innombrables défenseurs flottant dans l’espace.

C’est peut-être un signe que Harden – à 32 ans, ayant joué plus de minutes que quiconque sauf LeBron James au cours des 13 dernières années – commence à ralentir. Ou, plus probablement : c’est un signe que Harden n’a pas encore retrouvé son rythme après avoir passé toute sa saison morte à réhabiliter une vilaine tension aux ischio-jambiers. La blessure lui a coûté la majeure partie du dernier mois et demi de la saison dernière, seulement pour qu’il l’aggrave à 43 secondes des demi-finales de la Conférence Est. Cela l’a réduit à un joueur de balle à une jambe pendant la plupart des trois derniers matchs du match de Brooklyn avec les Bucks.

« Je n’ai eu aucune opportunité de jouer au pick-up ou rien cet été », a déclaré Harden aux journalistes après la défaite de mercredi contre le Heat. « Tout a été en cure de désintoxication pendant trois mois, à la suite d’une blessure de grade 2 survenue trois fois en une saison. C’est donc mon cinquième match d’essayer de jouer simplement avec la concurrence contre quelqu’un d’autre. Et même si je veux précipiter le processus et revenir au cerclage et à la mort, [have to] prends ton temps. »

Le manque de timing et de toucher qui ne peut provenir que d’une action de jeu à pleine vitesse aiderait également à expliquer la légère augmentation des revirements de Harden. Il crache sur plus de 21% des possessions offensives de Brooklyn, ce qui serait un sommet en carrière, avec beaucoup de connexions manquées avec le radeau de grands hommes des Nets: lob par avion pour Nic Claxton, problèmes de communication roll/pop avec LaMarcus Aldridge, les passes rebondissantes ont tiré sur les pieds des coupeurs plutôt que de frapper leurs mains dans la foulée. L’espoir à Brooklyn est qu’avec le temps et plus de représentants en direct, Harden trouvera tout: la chimie avec ses coéquipiers, la portée de son flotteur, la portance de son pull, l’éclatement du rebond et une nouvelle voie à des points plus faciles. S’il le fait, l’offensive des Nets pourrait à nouveau ressembler à l’équipe de démolisseurs de calibre mondial qu’elle était après son arrivée.

Pour le moment, cependant, cela semble être un long chemin. En cinq matchs, les Nets ne marquent que 93 points pour 100 possessions lorsque Durant et Harden se partagent la parole. C’est 29,1 points par 100 de moins que ce qu’ils ont récolté la saison dernière – un gouffre béant d’une différence plus grande que l’écart entre l’infraction la plus efficace de tous les temps (les Nets de l’année dernière, bien sûr, qui ont marqué 117,3 points par 100 ) et le plus bas absolu du quart de siècle pour lequel la NBA dispose de données play-by-play (les Nuggets 2002-03, qui ont atteint 91,2 points par 100).

C’est-à-dire: d’une manière ou d’une autre, à l’heure actuelle, les alignements mettant en vedette deux des plus grands buteurs que le basket-ball ait jamais vus ont été presque aussi implacables que l’une des pires équipes de l’histoire de la NBA. Ce n’est pas ainsi que quiconque à Brooklyn l’a rédigé, mais Nash and Co. ferait mieux de trouver quelque chose rapidement. Avec Harden toujours en train de retrouver sa pleine forme, Kyrie ne fondant pas pour sauver la situation, et le reste de l’Est ayant l’air d’être au niveau, une équipe des Nets qui ne peut pas marquer pourrait se retrouver derrière le huit balle très bientôt si ils ne le font pas.

Une version antérieure de cet article indiquait à tort que les alignements des Nets mettant en vedette James Harden et Kevin Durant avaient une note de points pour 100 pires que les Nuggets 2002-03; en fait, ces files d’attente des Nets sont légèrement meilleures que cette équipe des Nuggets.

