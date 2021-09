NOYADES EN PISCINEl’automne 2021 “Frères d’armes” tournée américaine avec ILL NIÑO et (HED)PE est reprogrammé pour le début de 2022. La randonnée devait débuter le 29 septembre à Abilene, au Texas, et se terminer le 3 novembre à Hidalgo, au Texas.

Les rockeurs lourds basés au Texas ont annoncé le report de la tournée dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (mardi 28 septembre). Le groupe a écrit : « Nous avons le regret d’annoncer que le ‘Frères d’armes’ la tournée est reportée.

« L’escalade des coûts, la logistique et le risque de déplacer une tournée multi-groupes comme NOYADES EN PISCINE, ILL NIÑO, (HED) PE et EMPIRE DE L’ÉVOLUTION de ville en ville tout en adhérant aux mandats et recommandations locaux en constante évolution pose malheureusement trop de problèmes pour être sûr que nous pouvons réaliser l’intégralité de la tournée comme prévu.

“La tournée est actuellement reprogrammée pour mars/avril 2022, et les détails complets seront annoncés dans les prochains jours. Veuillez conserver vos billets, car ils seront bons pour les nouvelles dates de tournée.

“Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer, et nous sommes impatients de vous voir tous sur la route lorsque nous pourrons célébrer vingt ans de musique et d’amitié de la manière la plus sûre possible.

“Merci, NOYADES EN PISCINE, ILL NIÑO, (HED) PE & EMPIRE DE L’ÉVOLUTION“.

Il y a plus de deux ans, il a été signalé que NOYADES EN PISCINE avait commencé le processus d’enregistrement pour le suivi de son album 2016 “Helléluia”.

De retour en décembre 2017, transpercer dit au 97.1 L’Aigle station de radio que “tout le monde” dans le groupe avait “apporté du matériel incroyable” pendant la phase d’écriture de chansons pour le prochain LP du groupe.

Demandé comment le matériel pour le nouveau disque se compare aux chansons sur “Helléluia”, transpercer a déclaré: “C’est juste une continuation de cela. Je veux dire, c’est du rock and roll. Il y a beaucoup d’idées différentes, encore une fois, sur la table, donc ça se rassemble. Geai [vocalist Jasen Moreno] et Steve [bassist Stevie Benton] apporter beaucoup de paroles à la table ces derniers temps aussi. J’aime les doubles significations dans tout ce que nous avons. Nous approfondissons les paroles – les morceaux profonds – donc ça avance. [We’re] juste en train d’évoluer en tant que groupe, et c’est monumental. Ce prochain disque avec Jasen, c’est trois enregistrements dans [with the same singer] – la première fois que nous avons fait ça avec quelqu’un. Alors, évidemment, on aime Geai; il va rester dans les parages.”

Moreno, NOYADES EN PISCINEle quatrième leader du groupe, a dit 97.1 L’Aigle à propos de son temps avec le groupe jusqu’à présent: “J’adore ça. Ça va sembler tellement cliché, mais ça a été une expérience époustouflante et ça ne s’est pas estompé, ça n’a pas perdu de son éclat. Cela continue de me défier de différentes manières que je n’aurais jamais pu prévoir. Je ne m’attendais pas à ce que ma vie aille de cette façon. Évidemment, je le voulais, mais je n’ai jamais pensé que cela arriverait réellement. Donc je ne pense pas que je serai jamais vraiment en pleine croyance et acceptation de ce qui s’est passé, parce que c’est tellement fou.”

Moreno, qui a déjà dirigé un autre groupe texan LE CROCHET SUICIDE, chanteur remplacé Ryan McCombs, qui est sorti NOYADES EN PISCINE à la fin de 2011 après un passage de six ans dans la programmation.

NOYADES EN PISCINE a joué plusieurs spectacles en 2017 avec le chanteur Joey Duenas, anciennement des bandes UNLOCO et UNE NOUVELLE RÉVOLUTION. Duenas était apparemment en train de remplacer Moreno, qui n’a pas pu prendre les dates pour des raisons qui n’ont pas été divulguées.

NOYADES EN PISCINEle chanteur d’origine, David Williams, décédé en tournée en 2002 après avoir chanté lors des débuts du groupe, “Pécheur”. Il a été remplacé par Jason “Gong” Jones, qui a également contribué à un enregistrement, “Désensibilisé”, avant de se voir montrer la porte en 2004.

“Hellelujuah” est sorti en février 2016 via eOne Musique. La suite de 2013 “Résilience” a été enregistré avec un producteur de renom Jason Suecof (AOT BRLE ROUGE, DÉICIDE, ANGE DE LA MORT).