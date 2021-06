La tournée américaine du 30e anniversaire « Slave To The Grind » de Sebastian Bach, ancien chanteur de Skid Row, débutera en octobre

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach célébrera le 30e anniversaire du deuxième album du groupe, “Esclave à la mouture”, en tournée aux États-Unis cet automne. Il interprétera le LP dans son intégralité à tous les spectacles du trek, qui débutera en octobre, les dates exactes devant être annoncées bientôt.

Plus tôt aujourd’hui, Sébastien a partagé une vidéo de déballage de la dernière version vinyle de “Esclave à la mouture”, qui est arrivé le Record Store Day en 2020, et il a inclus le message suivant : “Il y a 30 ans aujourd’hui, l’album « Esclave à la mouture » est devenu le tout premier album de heavy metal de l’histoire à faire ses débuts numéro un sur le Panneau d’affichage tableau des albums. Mon père a été mandaté par Records de l’Atlantique pour créer et peindre la pochette de l’album que j’ai sur mon mur depuis maintenant 30 ans.

“Voici une vidéo déballant la dernière sortie vinyle de « Esclave à la mouture » qui est sorti le dernier Record Store Day en 2020. Peut-être qu’un jour nous pourrons nous réunir en tant que groupe et donner aux fans ce qu’ils méritent, c’est-à-dire une sortie appropriée des bandes originales principales. En attendant voyez si vous pouvez trouver un pressage original du disque mais ils ne sont pas faciles à trouver.

“Quelle ironie est-ce que Michel Wagener le producteur de « Esclave à la mouture » annonce sa retraite la même année, de parfaits inconnus s’emparent de notre dossier et font ce qu’ils veulent à notre insu. Eh bien, c’est du showbiz je suppose.

« Quoi qu’il en soit, préparez-vous pour le « Esclave à la mouture » Tournée du 30e anniversaire commençant en octobre aux États-Unis ! Détails TBA préparez-vous à rock mère Truckers !!!”

Bach précédemment effectué “Esclave à la mouture” dans son intégralité en octobre 2019 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie. Plus tôt cet automne-là, il a terminé une tournée aux États-Unis au cours de laquelle il a célébré le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEle premier album éponyme de .

L’été dernier, RANGÉE DE DÉPANNAGE bassiste Rachel Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021. “Nous ferons l’album dans son intégralité, puis nous ferons un tas de trucs pour coïncider avec lui”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez excités et les spectacles sont réservés. Nous gardons les doigts croisés pour que tout se passe… Ce sera cool, d’aller là-bas et de faire « Esclave à la mouture » de haut en bas. Ce sera amusant.”

Selon Bolan, RANGÉE DE DÉPANNAGE n’a pas célébré le 30e anniversaire du premier album éponyme du groupe en 2019 parce que “le timing n’a pas vraiment fonctionné. Nous avions tellement d’autres choses de prévu, et puis tout d’un coup, boum, c’était ici”, il expliqua. “Peut-être sur la route [we’ll celebrate it]. Peut-être [for the] 40e [anniversary]. [Laughs]”

En juin 2019, Bach a lancé une “invitation ouverte” aux autres membres de RANGÉE DE DÉPANNAGELa formation classique de “monter sur scène et jammer” lors de la dernière tournée du chanteur. Quelques jours plus tard, lors d’un entretien avec le Télévision Kaaos, guitariste Dave “Serpent” Sabo a confirmé qu’il n’accepterait pas Bachla dernière ouverture de. “Je travaille avec mon groupe”, a-t-il déclaré. “C’est RANGÉE DE DÉPANNAGE, et c’est ce que je fais.”

Le batteur Rob Affuso – qui est parti RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1998 et prétend être « le seul ancien membre qui reste en contact avec tous les anciens RANGÉE DE DÉPANNAGE membres du groupe et est toujours de bons amis avec eux tous” – a ensuite rejoint Bach en septembre 2019 au Sony Hall à New York pour jouer la chanson classique du groupe “Faire un gâchis”.

Demandé par Pierre roulante s’il pense que ses anciens camarades de groupe sont offensés parce qu’il a lancé son invitation publiquement, Bach a dit: “Non. Je pense que c’est une question d’ego. Ils n’aiment pas quand j’attire l’attention, et ils n’obtiennent pas l’attention. Ça a toujours été comme ça. Je peux déjà les voir devenir fous, parce que je vends spectacles, et ils ne font pas partie du spectacle, et bla, bla, bla.”

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de Bolan et guitaristes Sabo et Colline Scotti, aux côtés de Forgeron et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.

En février 2019, Sabo Raconté “Trunk Nation avec Eddie Trunk” cette RANGÉE DE DÉPANNAGE est venu “assez près” de retrouver Bach après Harnellla sortie du groupe. Mais il a ensuite clarifié: “J’ai dit” assez proche “et ce n’est en fait pas vrai. Parce que nous ne sommes pas allés au-delà de la messagerie texte, pour être tout à fait honnête. Les mêmes vieilles choses semblaient exister là où il y avait ce genre de confrontation de comportement qui va et vient entre moi et Sébastien.

“Je suis tellement fier de ce que nous avons pu créer tout au long de l’histoire de ce groupe, et cela ne changera jamais”, a-t-il poursuivi. “Mais certaines choses ne fonctionnent plus et les gens se séparent et vous ne pouvez pas rétablir cela. Et ça me va.

“Je joue de la musique pour être heureux” Sabo ajoutée. “Je ne joue pas de musique pour un salaire. C’est formidable d’être payé pour faire ce que vous aimez. Mais je ne l’ai jamais fait pour l’argent. Il a toujours été question de mon amour de la musique, et c’est toujours ce qu’il est. mon vieil âge croustillant, c’est toujours parce que j’aime la guitare et j’aime créer. Et j’aime la réponse. J’aime pouvoir me connecter d’une manière ou d’une autre avec un public. C’est pourquoi j’ai commencé à jouer de la musique – parce que je ne savais pas comment pour communiquer, donc c’est venu à travers la musique, à travers les chansons.

“Jouer avec [ZP] dans le groupe a ramené une vraie joie dans nos vies. Vous pouvez le voir – ce n’est pas truqué ou bidon. Vous pouvez le voir quand nous jouons. Et c’est pour cela que je vis – je vis pour ces moments de joie absolue.

“Une réunion [with Sebastian] aurait été formidable pour beaucoup d’autres personnes qui ont voulu que cela se produise”, Serpent mentionné. “Mais pour nous, cela n’aurait pas été agréable, pour être tout à fait honnête.”



** La tournée du 30e anniversaire de Slave To The Grind commence CET OCTOBRE 2021 ** Joyeux 30e anniversaire #SlaveToTheGrind ? Regardez cet espace pour les détails de la tournée à confirmer dès que possible ⬜️ https://t.co/2c9ho0TaWh – Sebastian Bach (@sebastianbach) 11 juin 2021

