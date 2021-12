La tournée australienne de Guns N ‘Roses recevra davantage de fonds publics

Promoteur de musique TEG Délicat a reçu 600 000 AUD supplémentaires (environ 432 000 $) en aide au rééchelonnement de la part du gouvernement australien Relancer l’investissement pour pérenniser et étendre (AUGMENTER) fonds pour GUNS N’ ROSES‘ Tournée du pays retardée par COVID.

GUNS N’ ROSESLa tournée australienne devait initialement démarrer le mois dernier, mais a été repoussée à novembre 2022 en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Dans un communiqué en septembre, TEG Délicat PDG Paul Dainty a déclaré que son entreprise « a travaillé pendant des mois avec les différents gouvernements des États pour essayer de créer un environnement sûr afin que les GUNS N’ ROSES tournée pourrait avoir lieu cette année. Malgré tous nos efforts, il est récemment devenu clair que nous ne pouvions pas continuer en 2021 et il a fallu du temps pour finaliser un plan où nous pourrions être sûrs de terminer une tournée nationale en Australie l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Ce sera la plus grande. tournée du stade rock de l’été 2022 avec des centaines de personnes sur la route, une production et une logistique massives impliquées. »

Dans le cadre du sixième lot de subventions de AUGMENTER, 63 organisations de premier plan à travers l’Australie devraient se partager 19,5 millions de dollars australiens.

En juillet, il a été annoncé que TEG Délicat recevrait 750 000 dollars australiens au titre du quatrième lot de subventions de 200 millions de dollars AUGMENTER fonds pour aider à la GUNS N’ ROSES tournée en Australie.

GUNS N’ ROSES joué pour la dernière fois en Australie au début de 2017 dans le cadre du groupe « Pas dans cette vie » tour. Ces spectacles ont vendu plus de 350 000 billets, et le guitariste Sabrer plus tard promis aux fans que GUNS N’ ROSES retournerait en Australie une fois de plus.

Selon un communiqué de presse du gouvernement, le dernier financement ouvre la voie à la relance, soutenant près de 21 000 emplois et atteignant plus de 600 sites, dont plus de la moitié sont situés dans l’Australie régionale et éloignée.

Le soutien ira immédiatement aux entreprises des arts et du divertissement pour soutenir des activités telles que des festivals, des concerts, des tournées, des productions et des événements, ce qui est plus que jamais nécessaire alors que nous sortons de la pandémie.

Sabrer et ses camarades ont joué le spectacle final de leur « Nous sommes F’N Back » aura lieu le 4 octobre au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

« Nous sommes F’N Back! » est venu sur les talons de « Pas dans cette vie » course qui est devenue la tournée n ° 3 la plus lucrative de l’histoire de Billboard Boxscore.

Comme indiqué précédemment, GUNS N’ ROSES sortira un nouvel EP de quatre chansons, « Dur École », le 25 février 2022. L’effort, qui est exclusif au GUNS N’ ROSES boutique officielle, contient les deux nouvelles chansons que le groupe a sorties au cours des deux derniers mois – la chanson titre et « Absurde » (stylisé comme « ABSUIDE ») – ainsi que des versions en direct de « Ne pleure pas » et « Vous êtes fou ».



Australie et Nouvelle-Zélande ! Nous revenons avec un spectacle plus grand et meilleur avec de nouvelles dates en novembre et décembre 2022…. Publié par Guns N’ Roses le dimanche 26 septembre 2021

