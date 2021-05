La tournée britannique de Deep Purple repoussée jusqu’en octobre 2022, deux mois après le 77e anniversaire d’Ian Gillan

VIOLET FONCÉ a reporté sa tournée au Royaume-Uni pour 2022.

Les légendes britanniques du hard rock devaient se lancer dans un monde entier en 2020, mais elles ont été obligées de retarder la balade en raison de la pandémie COVID-19.

Une série de dates ont été annoncées pour cette année, débutant en octobre 2021, mais elles ont de nouveau été déplacées à l’année prochaine.

VIOLET FONCÉ a déclaré dans un communiqué: “La santé et la sécurité de tous nos fans, membres d’équipage et camarades du groupe est notre priorité et nous sommes donc très tristes et déçus qu’en raison des difficultés persistantes du virus COVID, notre tournée au Royaume-Uni ait été reportée et reportée à Octobre 2022. Tous les billets, y compris l’expérience VIP, restent valables et nous avons hâte de vous voir tous où nous pourrons célébrer et enfin faire descendre la maison en toute sécurité. Merci pour votre fidélité et votre soutien. “

Dates de la tournée 2022 avec des invités spéciaux CULTE BLEU ÖYSTER:

20 octobre – O2 – Londres, Angleterre



22 octobre – Hydro – Glasgow, Écosse



23 octobre – FD Arena – Leeds, Angleterre



25 octobre – Utilita Arena – Birmingham, Angleterre



26 octobre – Manchester Arena – Manchester, Angleterre

VIOLET FONCÉ chanteur Ian Gillan, qui doit fêter ses 77 ans en août 2022, a déclaré Le gardien sur la façon dont il parvient à “encore invoquer le dieu hurlant du rock quand il monte sur scène”: “Il y a vingt ou 30 ans, j’ai juré que je ne crierais jamais mes fous quand j’avais 75 ans. J’avais l’habitude de pouvoir faire du saut à la perche quand j’étais athlète, mais je ne peux plus faire ça non plus. J’ai laissé tomber un ton sur mon registre, et cela a rendu les hurlements impossible, même si je crie encore un peu. J’ai de la chance être dans un groupe, VIOLET FONCÉ, c’est avant tout un groupe instrumental. Je monte juste sur le poney. “

Quatre ans après le lancement de quoi VIOLET FONCÉ considéré comme une longue tournée d’adieu surnommée “Le long au revoir”, Gillan Raconté Cleveland.com dans une interview que lui et ses camarades n’ont plus l’intention définitive de prendre leur retraite.

“Je pense qu’il y a quelques années, nos relations d’affaires ont fait un effort pour obtenir un plan de sortie – nous étions tous un peu sous le temps, physiquement, alors nous avons décidé de faire une tournée d’adieu”, a-t-il expliqué. “Mais le mot clé est” long “, donc, oui, très long. Nous avons encore un peu à faire. Je pense que les choses vont rester sur les étagères pendant un certain temps, mais ensuite je pense que nous serons de retour pour un un peu de plaisir. “

Il y a trois ans, guitariste Steve Morse a dit qu’il avait personnellement vu “Le long au revoir” comme “une tournée d’adieu. Quant aux autres gars, je pense qu’ils joueront encore, peut-être dans d’autres groupes, des projets spéciaux ou en tant qu’invités”, a-t-il déclaré Koztimes.com. “Je prévois aussi de rester dans la musique, mais pas aussi activement qu’aujourd’hui. Mais tu te rends compte que, alors que la musique pendant tant d’années est la place la plus importante de ta vie, [it’s] impossible en un jour de l’abandonner. En général, je sais que les gars ne prendront pas leur retraite. Ils préfèrent mourir sur scène plutôt que dans leur lit. “

VIOLET FONCÉle dernier album de “Whoosh!”, a été publié en août dernier via earMUSIC. Le LP a de nouveau été dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (EMBRASSER, FLOYD ROSE, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur les deux précédents albums studio du groupe, 2017 “Infini” et 2013 “Maintenant quoi?!”

