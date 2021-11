La tournée d’adieu de Mike Krzyzewski va être beaucoup

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non, mais ce sera la dernière saison d’entraîneur de basket-ball de Mike Krzyzewski à l’Université Duke, ce qu’il a annoncé lors d’une conférence de presse incroyablement maladroite en juin dernier.

Coach K a eu une carrière légendaire à Duke, remportant cinq championnats nationaux et allant à 12 Final Fours depuis qu’il a pris les rênes du programme en 1980. Il a été le visage de Duke, et sans doute de tout le basket-ball universitaire, pendant de nombreuses années, ce qui a été plus qu’une course impressionnante.

Mais oui, sa tournée d’adieu va être super ennuyeuse.

La tournée a débuté hier soir au Madison Square Garden où Duke a battu le Kentucky lors de la Champions Classic. Les Blue Devils avaient l’air vraiment bien et devraient être à nouveau des prétendants cette année.

L’entraîneur K a été célébré à la mi-temps du premier match hier soir au MSG, puis les annonceurs pendant le match Duke se sont assurés de nous faire savoir qu’il s’agissait d’une soirée spéciale et d’une saison spéciale pour un entraîneur spécial qui mérite tout notre amour et nos éloges. les cinq prochains mois.

À la mi-temps du match Duke, une longue vidéo de John Calipari, Tom Izzo et Bill Self parlant lors d’un appel zoom sur l’impact de Coach K sur le jeu joué sur les écrans vidéo internes de MSG.

Ces hommages vont probablement durer toute la saison et ce sera beaucoup.

Duke a longtemps été l’ennemi de tous les fans de cerceaux universitaires qui ne sont pas allés à Duke et maintenant ils vont tous devoir entendre encore et encore parler de la dernière saison de Coach K et comment il est un dieu et comment nous sommes tous chanceux d’avoir vécu son temps à la tête des Blue Devils. Je suppose que les fans qui n’aiment pas Duke ne vont pas beaucoup apprécier ça.

Je suppose également que nous n’entendrons pas grand-chose sur la fois où il a chassé un journaliste du journal étudiant, mais peu importe.

La tournée d’adieu de Coach K va attirer beaucoup d’attention en partie parce que les cerceaux universitaires ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois. Malheureusement, les entraîneurs sont devenus des stars au fil des ans, car les bons joueurs partent à juste titre pour la NBA dès qu’ils sont prêts à y aller et il est difficile pour les fans occasionnels de profiter des cerceaux universitaires comme ils le faisaient dans le passé.

Je n’ai jamais compris pourquoi les entraîneurs universitaires sont si appréciés parce qu’il semble que pendant des années, ils ont gagné beaucoup d’argent grâce à des enfants qui ne pouvaient pas être payés pour tout l’argent qu’ils ont apporté, mais nous vivons dans un pays où les gens vraiment se soucient des collèges dans lesquels ils allaient ou pour lesquels ils ont grandi, de sorte que ces entraîneurs deviennent des personnages plus grands que nature. Les sports universitaires sont tout simplement très étranges pour moi, mais heureusement, maintenant, les enfants peuvent aussi gagner de l’argent avec leur nom.

Préparez-vous pour une très longue tournée d’adieu à Coach K, tout le monde. Ça va être quelque chose.

