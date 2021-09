La tournée d’adieu d’Elton John ajoute la date du BST Hyde Park 2022 à Londres

Elton JohnLa date de Londres 2022 sur son Farewell Yellow Brick Road – La tournée finale aura lieu dans le cadre d’American Express présente BST Hyde Park. Les nouvelles d’aujourd’hui suivent L’annonce d’Elton de son prochain album de collaborations, The Lockdown Sessions. Son spectacle dans la série British Summer Time aura lieu comme dernière date de sa tournée à Londres le vendredi 24 juin.

BST Hyde Park, qui a été un point central du calendrier musical d’été de Londres depuis ses débuts en 2013, reviendra après deux ans d’absence avec une nouvelle programmation d’artistes à succès au cours des week-ends consécutifs l’été prochain. Une multitude d’activités et de divertissements gratuits auront lieu au cours de son programme en milieu de semaine, Open House, comprenant de la musique et des divertissements gratuits en direct, des soirées cinéma en plein air, des spectacles sportifs en direct, de la nourriture de rue, des bars éphémères et des événements familiaux, y compris le théâtre pour enfants Chickenshed .

Les fans pré-commandant The Lockdown Sessions avant minuit le dimanche 5 septembre auront accès à des billets en prévente pour BST du 6 au 8 septembre et auront accès à des billets garantis pour le spectacle pendant cette fenêtre de prévente.

Elton rejoint une liste d’étoiles déjà annoncées pour BST 2022 qui comprend des émissions consécutives, un événement d’abord, par Confiture de Perles les 8 et 9 juillet comme prévu pour cette année. Pixies sera l’invité à la première de ces dates, avec un autre invité majeur qui sera annoncé pour la seconde ainsi que de nombreux autres artistes à l’affiche. Duran Duran jouera son spectacle le 10 juillet avec comme invités Nile Rodgers & Chic et Grace Jones.

Jim King, PDG des festivals européens chez AEG Presents, déclare : « BST Hyde Park a toujours représenté les artistes les plus grands et les plus appréciés au monde, apportant non seulement une performance, mais un événement vraiment unique et mémorable. Elton John a fourni la bande originale de la vie de tant d’entre nous et de savoir que sa dernière tournée arrive à Hyde Park, peut-être la dernière fois que beaucoup d’entre nous le verront jouer, est l’une des plus importantes et “à voir absolument ‘ nuits de BST Hyde Park jamais.

Une autre caractéristique de British Summer Time l’année prochaine sera le lancement de la scène Hard Rock et de la zone de divertissement, pour marquer le 50e anniversaire de Hard Rock et la riche histoire du festival Hard Rock Calling à Hyde Park. Les fonctionnalités comprendront une expérience Hard Rock Cafe pop-up, des zones de visualisation Hard Rock Stage, une vitrine de la collection de souvenirs musicaux de Hard Rock, un point de vente et d’autres expériences uniques pour les visiteurs du site du festival. Plus d’informations sur BST Hyde Park 2022 sont à le site officiel.

