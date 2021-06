La tournée d’automne 2021 d’Evanescence et Halestorm ajoute des ouvreurs en peluche et Lilith Czar

Les premières parties ont été annoncées pour ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALESla tournée d’automne 2021 de : PELUCHE rejoindra le match aller, et LILIT TSAR ouvrira les spectacles pour la seconde.

Produit par Pays vivant, la tournée débutera le vendredi 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et emmènera les groupes dans des arènes à travers le pays avant de se terminer dans le nord-est juste avant les vacances. Les billets et les forfaits VIP limités sont en vente dès maintenant sur LiveNation.com.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES Dates de la tournée 2021 :

05 novembre – Portland, OR – Colisée commémoratif des anciens combattants *



07 novembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena *



09 novembre – San Jose, CA – Centre SAP à San Jose *



12 novembre – Las Vegas, NV – The Cosmopolitan of Las Vegas – The Chelsea *



13 novembre – San Diego, Californie – Université d’État de San Diego – Viejas Arena *



15 novembre – Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona *



20 novembre – Fort Worth, Texas – Dickies Arena *



02 décembre – Duluth, Géorgie – Gas South Arena ^



05 déc. – Saint Louis, MO – Université Saint Louis – Chaifetz Arena ^



11 décembre – Detroit, MI – Little Caesars Arena ^



12 décembre – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center ^



14 décembre – Pittsburgh, PA – Université de Pittsburgh – Petersen Events Center ^



15 décembre – Newark, NJ – Prudential Center ^



17 décembre – Camden, NJ – Pavillon BB&T ^



18 décembre – Worcester, MA – Centre DCU ^

* PELUCHE les soutiens



^ LILIT TSAR les soutiens

PELUCHE est un groupe de rock entièrement féminin dont la mission est de ramener un groupe de rock entièrement féminin au premier plan de l’industrie de la musique. Il est composé de quatre musiciens talentueux, tous âgés de moins de 21 ans, dont les réalisations et le talent éclipsent leur âge. Cette force rock féminine se compose de chanteuse/guitariste Moriah Formica, le batteur Brooke Colucci, guitariste principal Bella Perron et bassiste Ashley Suppa. Leur premier single, “Détester”, est actuellement dans le Top 30 du Panneau d’affichage Graphique de rock grand public.

“Créé à partir de saleté et de poussière”, le premier album de Lilith Tsar, est une invitation évocatrice dans son nouveau monde audacieux. C’est une musique agressive avec une accessibilité chaleureuse ; d’énormes crochets avec du hard rock – la nouvelle icône plus grande que nature canalise la féroce combativité de Fiona Pomme et Stevie Nicksla sorcellerie séduisante. C’est un son où le pouls de ONGLES DE NEUF POUCES, TEMPÊTE HALESl’art du chant et l’esprit libertin de David Bowie convergent, le tout au service d’un mal rituel pour un monde plus juste et plus équitable.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).