La tournée de plusieurs millions de dollars de Biles

09/11/2021 à 11:44 CET

sport.es

Simone biles a terminé avec succès la tournée qui, avec d’autres athlètes olympiques, a parcouru 35 endroits aux États-Unis avec des événements de masse dans lesquels la fréquentation moyenne a enregistré 20 000 spectateurs et avec un billet entre 40 et 167 euros.

La ville de Boston a été la dernière où l’on a pu assister au spectacle du Gold Over America Tour, auquel ont participé certains des principaux gymnastes des États-Unis, une tournée qui a utilisé l’acronyme GOAT en référence à la petite gymnaste (142 centimètres et 47 kilos) de 24 ans né dans l’Ohio, puisque GOAT est l’acronyme en anglais qui désigne le meilleur de tous les temps (le plus grand de tous les temps).

La gymnaste nord-américaine a seulement posé comme condition pour s’impliquer dans l’émission que USA Gymnastics (fédération nord-américaine de gymnastique), organisme auquel elle est confrontée devant les tribunaux pour les abus sexuels subis par le médecin, soit laissé de côté. Larry Nassar et que Cela l’a conduit à réclamer 367 millions d’euros. Toujours dans l’attente de ce que la justice dicte, la perte économique pour la fédération est notable puisque ces tournées ont procuré d’importants bénéfices pour la vente de billets, de produits et de parrainages, mais « Biles a tout pris en main. Il ne voulait rien avoir à faire avec USA Gymnastics. C’était sa priorité absolue & rdquor;, a-t-il déclaré Terrain Valorie Kondos, organisateur des événements.