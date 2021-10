La tournée de presse d’Adele, Olivia Munn et John Mulaney, et plus

Juliet et Amanda discutent d’Adele et de sa nouvelle chanson, « Easy On Me », des détails de son apparition sur 73 Questions et de son concert secret à l’Observatoire Griffith (1:54). Plus tard, ils parlent du célibataire populaire Nicholas Braun de Succession (26:59), du statut relationnel d’Olivia Munn et John Mulaney (38:40) et de la maison de Kirsten Dunst’s Valley présentée dans Architectural Digest (45:08).

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher