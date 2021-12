La tournée de presse d’Andrew Garfield, Rihanna n’est TOUJOURS pas enceinte et récapitule Spotify

Tournée de presse d’Andrew Garfield pour Tick, Tick… Boom! est incroyable (1h00) et Julianne Hough n’arrive pas à garder le droit de Greta (4h00). Internet n’arrête pas d’inventer des rumeurs selon lesquelles Rihanna est enceinte (13h00) et le guide des cadeaux Kardashian-Jenner est sorti sur Poosh (18h00). Au lieu du mode Cringe, jetez un œil à Spotify Wrapped for Tea Time (25:00).

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Mike Wargon

