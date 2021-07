La tournée des objectifs de descente

13/07/2021

Contre les goûts il n’y a rien d’écrit et ceux de Christian Prudhomme, directeur du Tour, privilégient les étapes de montagne qui se terminent en descente. D’autres spécialistes préféreraient un autre design, certains plus avec une route escarpée, même s’il s’agissait d’une ascension de « chèvres » des habituelles de la Vuelta ; court, parfois à peine un kilomètre de long, ce qui serait un péché à considérer comme une vraie montagne, mais qui active des journées qui autrement se termineraient en un sprint massif… sur la Grande Boucle à gagner Marc Cavendish et envoyer le relevé de Eddy merckx.

Si le parcours du Tour parcouru jusqu’à présent est revu, officiellement, seules deux arrivées hautes ont été programmées ; les deux premiers jours en Bretagne, où ils ont remporté Julien Alaphilippe Oui Mathieu van der Poel. Et rien de plus, car, bien que la deuxième étape alpine montait jusqu’à Tignes, le drapeau du sommet était situé à un kilomètre de la ligne d’arrivée. Et voilà, nous avons atteint les Pyrénées.

Lors de la deuxième semaine de compétition, bien plus fade que la première, peut-être l’un des départs du Tour les plus intenses de mémoire, personne n’a vibré avec un but en altitude, puisque le double passage dans le Ventoux s’est terminé par une longue descente pour l’emporter. Wout van Aert l’étape. Et, les deux premiers jours dans les Pyrénées, se sont résolus en descente et en plaine.

Heureusement, aujourd’hui et demain, les deux montagnes arrivent avec un vrai but dans les hauteurs, notamment au Col de Portet, au dessus des nuages ​​de Saint Lary, puis à Luz Ardiden après être passé par le Tourmalet, la montagne la plus célèbre de l’histoire. de cette course.

Il est vrai aussi qu’avec plus d’arrivées haut dans l’histoire de ce Tour et vu l’état de forme de Tadej pogacar Le classement général, loin de changer, aurait pu marquer encore plus d’écarts en faveur du coureur slovène et maillot jaune. Mais nul doute qu’elle aurait activé bien plus la lutte entre ses persécutés et la lutte pour le podium à Paris.

Lorsqu’une étape se termine par une descente, les grimpeurs les plus purs se réservent car ils savent que l’effort de gagner quelques secondes au sommet disparaît au risque de se faire prendre dans la descente. C’est, par exemple, ce qui est arrivé à Jonas Vingegaard après avoir attaqué et devenu le premier coureur à distancer Pogacar.