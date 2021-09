La tournée des pilotes de Bush et Stone Temple a déraillé en raison de problèmes de coronavirus

Les groupes de rock emblématiques des années 90 Bush et les Stone Temple Pilots devaient lancer une tournée à la fin de ce mois, mais ces plans ont maintenant déraillé en raison de problèmes de coronavirus. Dans une déclaration adressée aux fans vendredi, Bush a expliqué que la course de 11 dates, qui devait commencer en Arizona le 30 septembre, a été annulée. Le groupe a cité “des circonstances malheureuses et inévitables liées à Covid” comme raison de l’arrêt de la tournée avant même qu’elle ne commence.

“Nous ne saurions trop insister sur le fait que c’est déchirant de ne pas pouvoir sortir et jouer après tout ce temps, et après toutes nos tentatives de départs et d’arrêts qui ont suivi au cours de la dernière année et demie”, a déclaré Bush dans un communiqué, par Fil audio. Le groupe a poursuivi: “Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses car c’est la dernière chose que nous voudrions pour tous nos grands fans ainsi que nos bons amis de Stone Temple Pilots.” Notamment, Bush a également révélé qu’ils annulaient également leurs prochains spectacles de festival de musique.

“Nous sommes bien sûr attristés par cette nouvelle, mais c’est un signe des temps en ce moment”, ont déclaré les pilotes de Stone Temple dans leur propre communiqué. Alors que les fans de Bush ne pourront pas voir le groupe faire des apparitions en direct dans un avenir proche et immédiat, les Stone Temple Pilots ont encore un certain nombre de concerts programmés. Le groupe jouera une série de concerts qui commenceront à Witchita, Kansas, le 18 octobre et se termineront à Baltimore, Maryland, le 9 novembre.

Malheureusement, les problèmes de Covid-19 ont récemment affecté un certain nombre de groupes en tournée. Récemment, Korn a dû annuler des dates de concert en raison du test positif du chanteur Jonathan Davis pour Covid-19, et la semaine dernière, le groupe a annoncé que le guitariste James “Munky” Shaffer serait contraint de manquer certains spectacles du groupe en raison de la contraction du virus. . Le groupe a publié une déclaration jeudi, partageant la nouvelle et assurant aux fans que Shaffer “va bien”. La déclaration a poursuivi en expliquant que le guitariste rythmique devra s’asseoir sur quelques “spectacles à venir”.

“La tournée se déroule comme prévu malgré ces circonstances, et nous prévoyons un prompt rétablissement”, a ajouté le groupe. Korn a ensuite conclu leur déclaration commune en disant à ceux qui assistaient à leur concert à West Valley City, dans l’Utah, qu’ils « vous verraient ce soir ». de nombreux fans ont envoyé leur soutien à Shaffer, à la suite de la nouvelle, l’un d’eux a commenté la publication Instagram du groupe, “Prier pour la santé et le rétablissement de Munky”. Quelqu’un d’autre a ajouté: “Allez mieux bientôt frère, beaucoup d’amour et de respect.”