Le président français a entamé mercredi sa visite de trois jours à Marseille dans le but de convaincre les électeurs de la ville socialiste du sud de la France. La plus ancienne et la deuxième plus grande ville du pays est en proie à la pauvreté, au trafic de drogue et à la médiocrité des services publics. M. Macron s’est engagé à remédier aux nombreux maux qui paralysent la ville avant la fin de son mandat.

Marseille aurait été nettoyée avant la visite présidentielle.

Il a déclaré aux résidents : « Beaucoup de choses que nous allons faire maintenant n’auront pas de résultats concrets avant la fin de ce mandat, mais ma responsabilité est d’essayer de rattraper le temps perdu avec Covid.

“L’idée que dans certains quartiers ce serait à la mode de se droguer alors que dans d’autres on a des jeunes qui se font tuer parce qu’ils vendent de la drogue, c’est fini.

“Chacun dans notre pays doit comprendre que les toxicomanes d’aujourd’hui sont en fait des complices.

“La confiance reviendra avec l’efficacité et les résultats, pas avec un discours.”

Mais ses promesses ont rapidement été fustigées par ses opposants qui accusaient le président d’avoir ignoré la situation à Marseille pendant des années.

L’eurodéputé Julie Lechanteux a déclaré : “Nous dénonçons depuis des années et des années la situation catastrophique de Marseille, entre trafic de drogue et règlements de compte.

“Cette visite, à quelques mois des élections présidentielles, ne trompe personne.”

Jean-Luc Mélenchon a également rappelé que ce n’est pas la première fois que des hommes politiques nationaux visitent la ville en promettant de l’argent, mais sans tenir leurs promesses.

Le président du groupe de « La France Insoumise » à l’Assemblée nationale a dénoncé le manque de cohérence de la politique macroniste en matière de lutte contre le trafic d’armes.

Mais selon Politico, M. Macron vote désormais avec 24% des voix au premier tour, le même que sa précédente performance électorale au premier tour en 2017.

Mme Le Pen a également obtenu 24 % des voix au premier tour, en hausse de 2,7 % par rapport aux précédentes élections de 2017.

Les sondages politico pour le second tour montrent cependant que la victoire pourrait encore être sur les cartes pour M. Macron.

Le sondage montre 55% des voix au second tour pour M. Macron et seulement 45% des voix pour Mme Le Pen.

Bien que ce sondage suggère que M. Macron pourrait encore gagner l’élection présidentielle de l’année prochaine, les données montrent que Mme Le Pen comble l’écart avec M. Macron.

Avec Mme Le Pen, M. Macron devra faire face à une nouvelle compétition cette année.

La semaine dernière, l’ancien négociateur du Brexit de l’Union européenne, Michel Barnier, a annoncé son intention de briguer le poste le plus élevé de la France.

Avant sa longue carrière au sein de l’Union européenne, M. Barnier a occupé de nombreux postes dans la politique française.

M. Barnier est membre du parti de centre-droit Les Républicains.

Depuis quelque temps, il y a eu des indications sur les intentions de M. Barnier de se présenter contre M. Macron à l’élection présidentielle.

M. Barnier a mis en place une faction politique nommée “Patriote et Européen” plus tôt cette année.

Cette semaine, M. Barnier a déclaré à TF1, la chaîne de télévision la plus regardée de France : « En ces temps graves, j’ai pris la décision et j’ai la détermination de me tenir debout… et d’être le Président d’une France réconciliée, de respecter les Français et d’avoir La France respectée.”

M. Barnier a évoqué la nécessité de “restaurer l’autorité de l’Etat”, ainsi que de “limiter et maîtriser l’immigration”.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega