La tournée estivale européenne “ Legacy Of The Beast ” d’Iron Maiden reportée à 2022

IRON MAIDENles dates de juin et juillet 2021 “L’héritage de la bête” La tournée a été reportée en raison des restrictions continues de la pandémie COVID-19 sur les événements mondiaux en direct et les voyages. La prochaine étape européenne de la “L’héritage de la bête” La tournée aura désormais lieu à l’été 2022. Tous les billets restent valables.

Veuillez noter:

* Le salon allemand de Stuttgart 2022 aura désormais lieu au Cannstatter Wasen, et non à la Mercedes-Benz Arena, qui n’est pas disponible en raison de travaux de reconstruction du stade. Les billets restent valables et les détenteurs de billets seront informés par le promoteur local / l’agence de billetterie en temps voulu.

* Le salon suisse est revenu à Zurich Hallenstadion comme initialement prévu pour 2020, car ce lieu est à nouveau disponible pour 2022. Par conséquent, il n’y aura pas de spectacle reprogrammé pour la Basel St Jakobshalle (qui n’a jamais été mise en vente cette année).

* Zurich avec Francfort, Arnhem et Belsonic seront mis en vente sous peu

Le report de la “L’héritage de la bête” la tournée apporte cependant la bonne nouvelle que JEUNE FILLE peut désormais revenir en tête d’affiche des dates de festivals européens initialement prévues pour 2020 qui ont été annulées en raison de la pandémie. Ceci comprend Réunion Graspop Metal en Belgique, donc le JEUNE FILLE la date du spectacle à Anvers (qui n’avait pas non plus été mise en vente) n’aura plus lieu. Par ailleurs, JEUNE FILLE est en train de finaliser quelques autres spectacles en tête d’affiche dans d’autres territoires européens et informera les fans de ceux-ci dès qu’ils seront confirmés.

JEUNE FILLE directeur Rod Smallwood commentaires: “Naturellement, le groupe est énormément déçu – un deuxième été sans tournée, surtout avec ce très spécial ‘Héritage’ montrer, est très difficile à prendre. Ils vous envoient leurs meilleurs vœux, sachant très bien que vos fans ressentiront la même chose. Comme nous le savons tous, de manière réaliste, il n’y a pas d’alternative, nous allons donc tous en tirer le meilleur parti et passer le temps à nous préparer pour une expérience très mémorable et encore plus spectaculaire. ‘Héritage’ tournée l’année prochaine, promis! Jusque-là, restez en sécurité et restez intelligent. “

2022 “L’héritage de la bête” Dates européennes:

04 juin – Finlande Hyvinkää Rockfest



11 juin – UK Donington Download Festival



13 juin – Irlande du Nord Belfast Ormeau Park Belsonic Festival *



16 juin – Belgique, Dessel Graspop Metal Meeting



18 juin – Danemark, Copenhague, Copenhell



20 juin – République tchèque Prague Sinobo Stadium (reporté du 15 juin 2021)



23 juin – Norvège Oslo Tons Of Rock



26 juin – France Paris La Defense Arena (reporté du 11 juillet 2021)



27 juin – Pays-Bas Arnhem Gelredome (reporté du 10 juillet 2021) *



30 juin – Suisse Zurich Hallenstadion *



02 juillet – Allemagne Cologne Rhein-Energie-Stadium (reporté à partir du 8 juillet 2021)



04 juillet – Allemagne Berlin Waldbühne (reporté au 30 juin 2021)



07 juillet – Italy Bologna Sonic Park (reporté à partir du 24 juin 2021)



09 juillet – Allemagne Stuttgart Cannstatter Wasen (reporté de Mercedes-Benz Arena le 26 juin 2021)



10 juillet – Austria Wiener Neustadt Stadium Open-Air (reporté au 16 juin 2021)



20 juillet – Allemagne Bremen Bürgerweide (reporté au 13 juin 2021)



22 juillet – Suède Göteborg Ullevi Stadium (reporté à partir du 3 juillet 2021)



24 juillet – Pologne Varsovie PGE Narodowy (reporté du 11 juin 2021)



26 juillet – Allemagne Francfort Deutsche Bank Park (reporté à partir du 6 juillet 2021) *



29 juillet – Stade olympique de Barcelone en Espagne (reporté au 19 juin 2021)



31 juillet – Portugal Lisbonne Estadio Nacional (reporté du 21 juin 2021)

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).