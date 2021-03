La tournée européenne ‘Evolution Xxx: By Request’ d’Opeth pour l’automne 2021 est déplacée en novembre 2022

En raison de la pandémie COVID-19 en cours, les métallos progressifs suédois OPETH ont été forcés de repousser leur « Evolution XXX: sur demande » Tournée européenne à la une, initialement prévue pour octobre à novembre 2022.

OPETH guitariste / chanteur Mikael Åkerfeldt commente: « Donc, nous prévoyons de célébrer un anniversaire tardif du groupe, également connu sous le nom de BBB. Comment pouvons-nous célébrer une chose comme celle-ci, demandez-vous? Eh bien, nous allons travailler. Nous prévoyons quelques concerts sélectionnés dans 2021 où vous avez essentiellement le choix collectif de choisir les chansons pour la setlist. Depuis que nous célébrons 30 ans, nous aimerions jouer une chanson de chaque album que nous avons fait. Tous les 13. Si vous pouvez nous aider et choisir votre choix d’une chanson par album dans la liste, puis nous jouerons simplement les chansons avec le plus de votes. Cela a déjà été fait, mais pas par nous. Je suis réticent et nerveux, mais aussi excité de voir quelles chansons vous choisirez . Je ne peux pas vraiment croire que nous existons depuis 30 ans, mais voilà. Alors, aidez-nous. Et soyez gentils. La setlist finale comprendra 13 chansons. Une de chaque album. Votre appel… «

Une nouvelle bande-annonce de tournée faite par Scott Robinson pour Accrochez vous pour l’impact peut être vu ci-dessous.

OPETHle dernier album de « Dans Cauda Venenum », est sorti en septembre 2019 via Moderbolaget / Divertissement nucléaire. Le LP a atterri au n ° 13 du classement britannique et au n ° 5 du classement allemand. L’effort précédent du groupe, 2016 « Sorcière », a culminé à la 11e place du classement britannique, tandis que celle de 2014 « Communion pâle » est entré dans la liste au n ° 14 et 2011 « Patrimoine » a atterri au n ° 22.

Concernant la décision de libération « Dans Cauda Venenum » en suédois, Åkerfeldt a déclaré à Revolver: « Le faire en suédois était juste une idée qui m’est venue à l’esprit, comme: ‘Je devrais peut-être faire frire mon œuf le matin au lieu de le faire bouillir. Ce n’était pas plus profond que ça. Et je me suis dit que le climat de la musique avait tellement changé, est-ce que la langue dans laquelle il se trouve importe vraiment? C’était tout. Et ça ne m’a pas fait écrire plus de paroles – ça m’a juste fait écrire plus la musique. Et la musique ne sonnait pas plus suédoise ou quelque chose comme ça. Mais c’était une passerelle qui s’est ouverte, et c’était amusant.

Mikael a ajouté qu’il « ne regrette pas » le fait que « Dans Cauda Venenum » a également été enregistré en anglais. « Beaucoup de gens [in the U.S.] disent qu’ils n’ont écouté que la version anglaise », a-t-il dit.« Donc, j’ai eu raison, d’une certaine manière. Je peux dire mille fois que la version suédoise est la version originale, mais c’est aux gens de choisir. Je peux juste espérer qu’ils vérifieront les deux versions. Mais je pense que la version suédoise est légèrement meilleure – uniquement parce qu’elle était la première. C’est plus innocent. Avec la version anglaise, peu importe ce que vous en pensez, c’est moi qui essaie de copier une ligne vocale que j’avais faite dans une autre langue. Donc c’est moins excitant pour moi. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).