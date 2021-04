La tournée européenne printemps / été de Judas Priest a été déplacée en 2022

JUDAS PRIESTLa tournée européenne, qui devait débuter fin mai, a une fois de plus été reportée en raison de «problèmes de vaccin COVID-19 en cours». Le trek se déroulera désormais du 27 mai 2022 à Moscou, en Russie, jusqu’au 31 juillet 2022 à Oberhausen, en Allemagne.

Plus tôt aujourd’hui, PRÊTRE a publié la déclaration suivante: « Malheureusement, en raison des problèmes de vaccin COVID-19 en Europe, nous avons été informés que nos dates 2021 ne pourront pas avoir lieu comme prévu – toutes les dates ont été reportées à 2022 comme détaillé ici – tous les billets resteront valable pour les nouvelles dates – d’autres dates seront annoncées sous peu …. Cependant, nous sommes heureux de confirmer notre émission phare au Royaume-Uni à Bloodstock en plein air 2021 est toujours prévue pour le mois d’août prochain où nous sommes impatients de célébrer 50 ans de JUDAS PRIEST et 20 ans de Bloodstock. «

Novembre dernier, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a abordé la crise du COVID-19 lors d’une entrevue avec le Canada Radio iHeart. Il a dit: « Nous allons devoir apprendre à vivre avec cette chose. C’est comme la grippe. Et ce vaccin n’est qu’un outil de guérison. Mais les faits sont, croyez les scientifiques, parce que ce sont eux les experts. C’est ce qu’ils font. Ils se sont engagés à améliorer la vie des gens. Et le pronostic est que tout devrait être suffisamment en sécurité pour que nous puissions tous recommencer à sortir.

« Celui qui a fait ce choix ou cette décision [to push back the PRIEST tour], Je pense qu’ils ont fait le bon choix, car je pense que ça va être très difficile pour les groupes d’essayer de sortir le 1er janvier 2021 », a-t-il poursuivi.« Je pense que d’ici l’été, tout sera réglé, et j’espère que le le vaccin aura été administré à des centaines de millions de personnes. Je pense que nous devrons encore passer par un protocole, ce qui est un petit prix à payer – faire la température et peut-être porter un masque. Cela n’a pas d’importance. Nous serons de retour les uns avec les autres. «

Septembre dernier, JUDAS PRIEST et Publications de Rufus a annoncé la publication du tout premier officiel JUDAS PRIEST livre documentant la longue histoire du groupe au cours des 50 dernières années. Titré « Judas Priest – 50 ans de Heavy Metal », le livre a été assemblé par David Silver, Ross Halfin et Jayne Andrews.

La jambe américaine de PRÊTREde «50 ans de heavy metal» La tournée devrait toujours être lancée le 11 septembre à Orlando, en Floride, et se terminer le 30 octobre à Mashantucket, Connecticut.



Malheureusement, en raison des problèmes de vaccin COVID-19 en Europe, nous avons été informés que nos dates 2021 ne pourront pas … Publié par Judas Priest le mercredi 7 avril 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).