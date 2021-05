La tournée Extremoduro reportée à 2022 en attente de “conformité” par Robe Iniesta

MADRID, le 4 mai. (EUROPA PRESS) –

Le promoteur du concert Live Nation a annoncé le changement de date de la tournée d’adieu d’Extremoduro prévu pour cette année jusqu’en 2022, tout en reconnaissant qu’il n’annonce pas de jours fermés à en attendant “la conformité” de la chanteuse du groupe, Robe Iniesta.

“Live Nation a le regret de communiquer l’impossibilité définitive de tenir les concerts massifs prévus pour ce printemps et cet été 2021 à la suite des effets de la pandémie mondiale de covid-19, mais travaille pour offrir des solutionss “, a déclaré le développeur dans un communiqué.

En ce sens, il a avancé qu’il avait déjà confirmé, depuis février dernier, les lieux pour accueillir tous les concerts de la tournée en 2022, “qui ne varient guère” des dates fixées pour 2021. “Mais nous ne pouvons pas annoncer les dates sans l’accord de Robe.“, a ajouté.

Ainsi, il a demandé aux clients qui avaient déjà acheté des billets pour cette année de les conserver car ils seront valables pour le même lieu et à la même date. Dans le cas où la nouvelle date ne convient pas au spectateur qui a déjà un billet, il peut demander un remboursement., tandis que si la visite ne se déroule pas, tous les montants seront également remboursés.

Extremoduro avait déjà annoncé en mars dernier un nouveau report de sa tournée d’adieu, la troisième fois qu’il l’a suspendu, sans que le groupe de rock d’Estrémadure ait fixé une date précise pour le reprendre à cette occasion en raison de la pandémie de Covid-19.

“J’ai dit que nous jouerions pour la baise, mais maintenant je ne suis pas si sûr. Pour l’instant, la seule chose sûre est que cette année ce ne sera pas possible », a écrit le fondateur du groupe Robe Iniesta dans un message sur le site officiel du groupe.

La tournée d’adieu du groupe annoncée en 2019, quelques heures après l’annonce de la séparation du groupe, avait déjà été reporté à deux reprises, d’abord à l’automne 2020, puis au printemps 2021.

“Cela n’a aucun sens de fixer à nouveau des dates pour 2022 sans avoir la moindre certitude qu’il sera possible de le faire. Il n’y a pas d’autre choix que de s’adapter et de faire d’autres types de spectacles plus en phase avec la situation que nous traversons. Et quand tout sera réglé, nous reprogrammerons la visite si d’ici là cela a encore un sens », avait indiqué le groupe à l’époque.

Cette annonce a coïncidé avec une autre faite par Iniesta lui-même concernant ses prévisions pour sortir son nouvel album solo, qui vient de voir le jour sous le titre de Maïeutique, et commencez à faire des concerts à l’automne.

Le groupe de rock avait prévu de visiter huit villes (Valence, Murcie, Séville, Madrid, Saint-Jacques-de-Compostelle, Cáceres, Barcelone et Bilbao) lors de leur tournée d’adieu après 34 ans d’expérience musicale depuis que Robe Iniesta a fondé le groupe à Plasencia. 1987. D’alors à aujourd’hui, ils sont devenus un nom plus que proéminent dans l’histoire non seulement du rock, mais de la musique espagnole.