La tournée nord-américaine d’Apocalyptica avec Lacuna Coil reportée pour la troisième fois, aura désormais lieu en avril/mai 2022

Violoncelle rockers finlandais APOCALYPTIQUE ont reporté leur “La tournée Cell-0” d’Amérique du Nord pour la troisième fois en raison des restrictions COVID-19 en cours. Les dates initiales devaient commencer en mai 2020 avant d’être reportées au début de 2021, puis à la fin de l’été 2021. Le trek, qui comprendra le soutien de BOBINE DE LACUNE, aura désormais lieu en avril et mai 2022. La tournée comprendra des arrêts nouvellement annoncés à Dallas, Détroit, Pittsburgh et Albany. Voir la liste complète des spectacles ci-dessous.

En avril dernier, APOCALYPTIQUE a publié le clip officiel de sa collaboration avec PAPA GARDON chanteur Jacoby Shaddix sur une reprise du CRÈME classique “Chambre Blanche”. Le morceau a été produit par Howard Benson à Studios d’enregistrement de la vallée de l’Ouest à Woodland Hills, Californie et mixé par Chris Lorde-Alge.

“Chambre Blanche” était la première sortie de APOCALYPTIQUE puisque “Parle-moi”, qui est arrivé en août dernier. Cette chanson était une collaboration avec TEMPÊTE HALES la chanteuse Lzzy Hale.

APOCALYPTIQUEle dernier album studio de , “Cellule-0”, est sorti en janvier 2020. L’effort était le premier disque entièrement instrumental du groupe en 17 ans.

2015 “Fabricant d’ombres” a été APOCALYPTIQUEle premier album de ‘ avec un seul chanteur – ancien CICATRICES SUR BROADWAY guitariste Franky Perez – au lieu de collaborateurs invités. Le disque a été enregistré avec Grammy Awardproducteur gagnant Nick Raskulinecz (COMBATTANTS DE FOO, DEFTONES, MASTODONTE).

Avant de s’enrôler Perez, qui accompagnera APOCALYPTIQUE lors de la tournée nord-américaine de 2022, le groupe a sorti huit albums qui allient la maîtrise du violoncelle classique des trois membres principaux du groupe aux éléments les plus durs du monde du rock, y compris la batterie et les chanteurs invités, tels que Gavin Rossdale de BUISSON, et Corey Taylor de NŒUD COULANT et PIERRE AURE la célébrité.

De retour en 2018, APOCALYPTIQUE‘s Eicca Toppinen a déclaré à propos de la décision du groupe de faire un album entièrement instrumental à ce stade de la carrière du groupe : « Sur les précédents, nous avons toujours combiné les chansons instrumentales avec les chansons vocales, et c’était génial d’avoir les artistes en vedette, c’était génial travailler avec Frank Perez pour le “Fabricant d’ombres” album. Mais ensuite, d’un autre côté, c’est devenu un plus grand intérêt pour nous, comme, d’accord, ce serait intéressant de faire un album instrumental complet, donc il n’y a aucun compromis avec quoi que ce soit.”

