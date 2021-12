La tournée sans filtre de 130 millions de dollars des Rolling Stones enregistre d’autres points de repère au box-office

Les pierres qui roulent‘ récemment achevé la tournée No Filter des États-Unis, l’excursion poignante au cours de laquelle ils ont pris la route pour la première fois sans le défunt Charlie Watts, a revendiqué une autre réalisation au box-office. Billboard Boxscore rapporte que les six dernières dates de l’itinéraire en novembre étaient suffisantes pour donner aux géants du rock le premier statut de tournée pour tout ce mois.

Les Stones avaient déjà dépassé les listes d’octobre avec leur série de six spectacles au cours de ce mois, et la tournée dans son ensemble avait le premier brut à neuf chiffres de l’ère de la pandémie. Le total des ventes de billets pour l’itinéraire complet, qui a commencé au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, le 20 septembre, s’est élevé à 130,9 millions de dollars. Le dernier jalon a vu les dates de novembre rapporter 58,6 millions de dollars de ventes de billets de 237 000, une moyenne de près de 10 millions de dollars par spectacle et une moyenne d’audience de 40 000 fans.

Les spectacles de novembre de la tournée ont eu lieu au Cotton Bowl de Dallas, au Allegiant Stadium de Las Vegas, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, au Ford Field de Detroit, au Circuit of the Americas à Austin et une dernière date plus petite au Hard Rock Live. , Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, à guichets fermés. Sans ce spectacle de style club, la moyenne d’audience de novembre était d’environ 46 000.

Boxscore rapporte que la tournée No Filter dans son intégralité en quatre étapes, remontant à 2017, représente un total brut étonnant de 546,5 millions de dollars et des ventes de 2,9 millions de billets. La tournée a joué des tournées européennes en 2017 et 2018, et une étape nord-américaine en 2019 avant d’être interrompue par la pandémie.

Comme indiqué, le groupe a suivi les conclusions de la tournée avec une célébration émouvante de la vie de Watts, un événement privé entre amis et famille, dans l’un des clubs préférés du batteur très apprécié, le Ronnie Scott’s à Londres, où il a joué à plusieurs reprises, le 6 décembre.

Achetez ou diffusez l’édition du 40e anniversaire de l’album des Rolling Stones de 1981, Tattoo You.