La tournée “ The Stadium ” de Mötley Crüe avec Def Leppard et Poison officiellement reportée à 2022

MOTLEY CRUEde “La visite du stade” avec DÉF LEPPARD, POISON et JOAN JETT ET LES BLACKHEARTS a été officiellement reportée à 2022.

Le report a été annoncé dans une déclaration commune de toute la programmation de la tournée et partagée par CRÜE chanteur Vince Neil passant par Instagram.

La déclaration se lit comme suit: “À tous nos fidèles fans, nous voulions vous faire savoir que nous avons appris aujourd’hui que la tournée est déplacée en 2022.

“C’est le seul moyen de nous assurer que nous pouvons jouer TOUTES les dates pour TOUS ceux qui ont acheté des billets. Nous apprécions votre présence et nous sommes impatients de revenir sur scène et d’apporter ‘La visite du stade’ à tous nos fans.

“Ça va en être un pour les livres d’histoire!”

“La visite du stade” devait initialement avoir lieu l’été dernier, mais a été repoussé à cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Avant le dernier report, “La visite du stade” devait débuter le 19 juin 2021 à Nashville, Tennessee et se terminer le 12 septembre 2021 à San Diego, en Californie.

En janvier, DÉF LEPPARD guitariste Phil Collen dit au «Podcast Jeremy White» qu’il était “vraiment confiant” “La visite du stade” aurait lieu en 2021 à condition que le vaccin COVID-19 soit déployé avec succès. «C’est la même chose partout dans le monde», a-t-il déclaré. «Vous allez, ‘Hé, tu viens à tel ou tel?’ Eh bien, je ne sais pas si nous sommes autorisés à voyager et si nous serions autorisés à prendre l’avion ou même dans ce pays. Donc, ça a l’air bien – ou pas. Nous ne savons vraiment pas. comment tout le monde aborde cette pandémie et tout. “

Au 30 janvier 2020, “La visite du stade” avait déjà rapporté 130 millions de dollars sur un million de billets vendus, plus 5 millions de dollars supplémentaires de sièges VIP, selon Panneau d’affichage.

Les billets allaient de 150 $ à 400 $, sans compter certains prix variés qui reflétaient la demande dans le cadre d’une «tarification dynamique».

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEpremières dates en direct depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tourné avec POISON en 2011 et DÉF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une longue tournée.

Face à la pandémie de coronavirus, des milliers de concerts et de festivals ont été reportés ou annulés, car la distanciation sociale et la mise en quarantaine personnelle rendent pratiquement impossible la musique live et la participation à des spectacles en direct.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de réduire la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

Crédit photo: Dustin Jack