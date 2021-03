La toute nouvelle barre de son compacte de Bose vient d’obtenir sa toute première remise sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il y a tellement de bonnes barres de son ces jours-ci dans toutes les gammes de prix. Et quand nous disons «tout», nous voulons vraiment dire tout. Prendre la Barre de son pour cinéma maison TCL Alto 3 2.0 canaux, par exemple. Il offre une qualité sonore impressionnante et compte plus de 1000 évaluations 5 étoiles sur Amazon, et pourtant il ne coûte que 60 $. À l’heure actuelle, qui est en vente sur Amazon, vous pouvez en acheter un pour seulement 49 $! C’est une valeur incroyable et ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les offres de barres de son sur Amazon.

Bien sûr, aussi bons que soient ce modèle et d’autres barres de son économiques, ils ne sont toujours pas tout à fait au même niveau que ce que vous pourriez obtenir de marques comme Sony, Sonos et Bose. Et bien que l’achat de barres de son auprès de l’une de ces marques signifie généralement cracher au moins 400 ou 500 dollars, il existe actuellement une bonne affaire sur Amazon qui rend la barre de son la plus abordable de Bose encore plus abordable que la normale.

Appelé simplement le Haut-parleur TV Bose, La nouvelle barre de son compacte de Bose a fait ses débuts l’année dernière pour remplacer le best-seller Bose Solo 5 lancé à 249 $ il y a toutes ces années. Il s’est vendu pour le même 249 $ depuis sa sortie l’été dernier, et il vaut chaque centime à ce prix. Il est tout simplement incroyable que Bose ait pu obtenir un son aussi puissant avec une barre de son si compacte.

Cette barre de son élégante est en effet une bonne affaire à ce prix, mais rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous la trouverez en vente. En fait, c’est la première fois que Haut-parleur TV Bose a déjà été réduit! La réduction de prix temporaire de 10% réduit votre coût à 224 $. Ce n’est pas une réduction énorme, remarquez, mais cette impressionnante barre de son est vraiment une bonne affaire à ce prix. On ne sait pas combien de temps durera cet accord, alors dépêchez-vous ou vous risquez de manquer.

Haut-parleur TV Bose – Petite barre de son avec connectivité Bluetooth et HDMI-ARC, noir, avec télécommande… Liste des prix:249,00 $ Prix:224,00 $ Vous sauvegardez:25,00 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les puces de la page produit d’Amazon:

Mieux entendre votre téléviseur – Conçu dans un souci de simplicité, le haut-parleur TV Bose est une petite barre de son qui clarifie la parole et constitue une solution simple pour un meilleur son de la télévision.

Son large et naturel – 2 haut-parleurs large bande angulaires offrent une expérience audio spatiale plus réaliste pour un meilleur son de télévision global à partir d’une petite barre de son.

Dialogue amélioré – Ce haut-parleur TV est conçu pour se concentrer spécifiquement sur la clarification et l’élévation des voix et de la prononciation.

Haut-parleur TV Bluetooth – Associez votre appareil à cette barre de son Bluetooth pour diffuser sans fil votre musique et vos podcasts préférés.

Configuration simple – Une seule connexion de cette barre de son compacte au téléviseur via un câble audio optique (inclus) ou un câble HDMI (vendu séparément) vous permet d’être opérationnel en quelques minutes.

Barre de son compacte – Cette petite barre de son mesure un peu plus de 2 pouces de hauteur pour un placement facile devant votre téléviseur ou montée sur un mur (supports muraux vendus séparément). Les dimensions globales du haut-parleur du téléviseur sont de 2,21 « H x 23,38 » L x 4,02 « D.

Télécommande – Le haut-parleur de télévision compact est livré avec une télécommande qui permet un mode de dialogue pour améliorer davantage la parole ou ajouter une amplification des basses pour plus de profondeur.

Construire et étendre – Le haut-parleur TV Bose est compatible avec le Bose Bass Module 500 ou 700 et nécessite le câble de connexion du module Bose Bass ou un câble audio standard de 3,5 millimètres, vendu séparément.

