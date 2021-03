Spider-Man: No Way Home a terminé la production il y a quelques jours, Tom Holland confirmant que le tournage était terminé pour ce qui sera facilement le film le plus grand et le plus important de Spider-Man. Le film Sony-Marvel devrait sortir le 17 décembre, une date qui ne devrait pas voir de changements significatifs. Marvel a reporté deux des quatre films MCU qui devraient être lancés cette année, mais nous doutons que cela bouge cette fois-ci.

Une fuite il y a quelques jours semblait confirmer les meilleurs spoilers de Spider-Man 3 à ce jour, et l’une des raisons pour lesquelles No Way Home sera un film de Spider-Man contrairement à tout ce que Sony a pu réaliser seul. Et maintenant que la production est terminée, l’équipe du film a peut-être involontairement confirmé la fuite – remarquez, quelques spoilers majeurs suivront ci-dessous.

Lorsque Far From Home s’est conclu en 2019, il a livré la dernière pièce du puzzle Infinity Saga, y compris deux scènes de crédits massives qui taquinaient l’avenir du MCU. L’un d’eux nous a montré Nick Fury (Samuel L. Jackson) dans l’espace, taquinant l’organisation SWORD que nous avons enfin commencé à explorer avec WandaVision. L’autre scène de générique a laissé tomber une énorme bombe: le monde sait maintenant qui est Spider-Man. C’est quelque chose que Sony n’a jamais exploré dans ses précédentes aventures Spider-Man. Cette scène est suffisante pour taquiner un film de Spider-Man 3 comme rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Mais des bombes encore plus importantes de No Way Home sont survenues en 2020 lorsque diverses fuites ont déclaré que Spider-Man 3 serait une histoire multivers qui comportera deux autres versions de Spider-Man. Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront supposément leurs rôles des précédents films Sony pour No Way Home. L’essentiel de ces fuites est que Spider-Man 3 fait partie d’une trilogie de phase 3 qui a commencé avec WandaVision et se terminera avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. Le docteur Strange jouera un rôle dans l’histoire multivers de Spider-Man, en plus des autres acteurs de Spider-Man et de divers méchants de Spider-Man vus dans les précédents films Sony.

Il y a quelques jours, diverses images de médias sociaux ont révélé que le doublé d’Andrew Garfield avait été repéré sur le plateau de No Way Home. L’explication évidente était que Garfield est en effet dans Spider-Man 3. Tom Holland a nié plus d’une fois que d’autres acteurs de Spider-Man sont dans le dernier film Marvel. Pourtant, ce n’est pas comme si nous nous attendions sérieusement à ce que la Hollande divulgue quoi que ce soit d’autre lié au MCU, compte tenu de son histoire hilarante avec des spoilers.

Cela nous amène à la conclusion de la semaine dernière du tournage de No Way Home, qui a imprégné le Web de nouveaux plans du plateau. En plus de la photo d’adieu de Holland qui montrait aux fans à quel point l’acteur était déchiré pour le rôle, nous avons également vu l’image suivante:

Quelques goodies Spidey pour l’équipage de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/tq58r9to19 – Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) 26 mars 2021

Nous examinons les friandises Spidey données à l’équipe de No Way Home, y compris une chemise avec diverses photos de Spider-Man. L’image de Spider-Man à droite se trouve être le célèbre costume et la pose de Spider-Man de Garfield, ce qui semble confirmer davantage l’implication de l’acteur dans le film.

RUPTURE: Une chemise donnée à l’équipe de tournage de #SpiderManNoWayHome comprend une photo du costume Spider-Man d’Andrew Garfield! pic.twitter.com/2P2zc544Oa – Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) 26 mars 2021

Quelqu’un est allé encore plus loin, trouvant apparemment l’image utilisée sur la chemise. Selon l’utilisateur de Twitter, il pourrait s’agir d’une version cosplayer de Spider-Man de Garfield.

D’accord, je crois avoir trouvé l’image exacte utilisée sur cette chemise. C’est un cosplayer pic.twitter.com/QCstFF9iI6 – DiegManner (@MannerDeg) 26 mars 2021

Les Redditors ont également découvert que le membre de l’équipe de No Way Home qui avait publié les photos sur Twitter avait supprimé son compte, de sorte que le tweet original n’est plus disponible. Bien sûr, Internet n’oublie jamais.

Il n’y a rien de Sony ou de Marvel pour confirmer que Spider-Man 3 contiendra trois versions distinctes de Spider-Man. Et l’image de la chemise ci-dessus pourrait être un marketing intelligent destiné à faire parler les gens. Cela dit, nous sommes à moins de neuf mois de la première de Spider-Man: No Way Home, nous devrions donc commencer à voir les premiers teasers et bandes-annonces du film assez tôt.

