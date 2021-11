Les jeudis soirs sont pour Law & Order sur NBC à venir cet hiver. Le réseau a annoncé vendredi son programme de mi-saison, y compris le retour de Law & Order: Special Victims Unit, Law & Order: Organized Crime et de l’émission phare de la franchise à succès, Law & Order, relancé pour la première fois en plus d’une décennie.

L’Unité spéciale d’aide aux victimes et le crime organisé reviennent le 6 janvier pour la seconde moitié de leur 23e et deuxième saison, respectivement, avec le SVU dirigé par Mariska Hargitay revenant à son créneau horaire de 21 h HE/PT et le crime organisé diffusé directement après à 22 h HE /PT. L’original Law & Order rejoint le mix le 24 février, ancrant la nuit à 20 h HE / PT avant ses deux retombées réussies.

NBC a annoncé en septembre que l’original Law & Order, qui a duré 20 saisons et a été nominé pour 50 Emmy Awards, reviendrait sur le réseau après plus d’une décennie. Parlant du retour de l’émission à la télévision en réseau, le producteur exécutif Dick Wolf a expliqué : « Il y a très peu de choses dans la vie qui sont littéralement des rêves devenus réalité. C’est le mien. »

« Law & Order est tout simplement l’une des émissions les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, et l’idée de poursuivre son héritage et de s’associer à Dick pour une toute nouvelle saison est tout simplement exaltante », a ajouté Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement pour NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué. « C’est une excellente nouvelle pour NBC ainsi que pour les fans de télévision du monde entier. »

Aucune date de première ou aucune information sur le casting n’a été annoncée à l’époque, mais l’original Law & Order a engendré certains des personnages les plus mémorables de la franchise depuis sa première en septembre 1990. Le côté policier de la série originale mettait en vedette le regretté Jerry Orbach dans le rôle de Det. Lennie Briscoe, Jesse L. Martin comme dét. Ed Green, S. Epatha Merkerson comme lieutenant. Anita Van Buren, Chris Noth comme Det. Mike Logan et Benjamin Bratt en tant que dét. Rey Curtis, entre autres. Du côté juridique, Sam Waterston était Jack McCoy, Jill Hennessy ADA Claire Kincaid, Angie Harmon ADA Abbie Cramichael, Elisabeth Rohm ADA Serena Southerlyn et Alana de la Garza ADA Connie Rubirosa, entre autres.