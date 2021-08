Brand New Cherry Flavor est une « balade sauvage » qui modifie ce que nous percevons comme l’horreur, selon l’une de ses stars.

S’adressant exclusivement à TechRadar à propos de la prochaine émission d’horreur de Netflix, Manny Jacinto (The Good Place, Bad Times at El Royale) a expliqué ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsque la série – basée sur le roman de Todd Grimson du même nom – arrivera le 13 août.

Situé dans les années 1990, Brand New Cherry Flavor met en vedette Rosa Salazar (Undone, Parenthood) dans le rôle de Lisa Nova, une réalisatrice en herbe qui déménage à Los Angeles pour poursuivre ses rêves. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que les événements ne prennent une tournure horrible et que Lisa se retrouve mêlée à une situation cauchemardesque impliquant magie, sexe, vengeance – et même des zombies et des chatons surnaturels.

La mini-série d’horreur-thriller est une idée originale de Nick Antosca, dont les crédits précédents incluent l’émission télévisée Hannibal de NBC et le showrunner de la série d’anthologies d’horreur Syfy Channel Zero.

Ce sont les racines d’Antosca dans le genre de l’horreur, révèle Jacinto, qui donne à Brand New Cherry Flavor un avantage distinct sur la concurrence.

Malgré cela, l’acteur admet que la série, qui met également en vedette Catherine Keener (Being John Malkovich, Capote) et Eric Lange (Lost, Narcos), est une émission “étrange et unique” qui inverse les genres d’horreur et de suspense sur leur têtes.

“[It’s] un point de vue si étrange et unique de Nick », dit Jacinto. « C’est un projet axé sur les femmes en termes de protagonistes, mais il est également centré sur une ambiance vintage surréaliste des années 1990 et c’est grâce à la perspective unique de Nick.

“C’est une aventure d’horreur très différente mais très réglée dans un ton de thriller et de suspense. Je suis ravi que les gens l’attrapent parce que ça va être vraiment différent, surtout en ce qui concerne, je pense, comment l’horreur ou les thrillers ont été réalisés autrefois.”

Analyse: des émissions de télévision comme Brand New Cherry Flavor peuvent insuffler une nouvelle vie à Netflix

Alors que sa liste de films a été empilée tout au long de 2021, la programmation télévisée de Netflix a été légèrement stérile en comparaison.

Les gros frappeurs, tels que Shadow and Bone et Sweet Tooth, ont été l’exception à la règle en 2021. Les agrafes fiables du streamer – Stranger Things, The Umbrella Academy et The Witcher pour n’en nommer que trois – ont été durement touchés par le Covid- 19 pandémie, et ont vu leur développement ralentir en conséquence.

D’autres émissions que Netflix s’attendait à bien performer, notamment Jupiter’s Legacy et Masters of the Universe: Revelation, ont reçu des accueils mitigés – alors peut-être qu’une production à plus petite échelle comme Brand New Cherry Flavor pourrait être le catalyseur d’un revirement de fortune pour le streaming géant.

Sex Education saison 3, The Witcher saison 2 et Locke and Key saison 2 sont tous prêts à atterrir plus tard cette année sur Netflix, il devrait donc remarquer une augmentation du nombre de téléspectateurs au second semestre 2021.

Pour l’instant, cependant, des émissions inhabituelles comme Brand New Cherry Flavor pourraient aider Netflix à commencer à se battre contre Disney Plus avant un calendrier chargé à partir de septembre.

Brand New Cherry Flavor sera lancé exclusivement sur Netflix le vendredi 13 août.