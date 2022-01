La toute nouvelle série animée de Ninjala sera diffusée la semaine prochaine sur YouTube

Image : Divertissement en ligne GungHo

Vers la fin de l’année dernière, GungHo Online Entertainment a annoncé une toute nouvelle série animée pour Ninjala. Celui-ci serait « plus impliqué » que la précédente série de dessins animés YouTube qui avait déjà été diffusée, et le plan est de « plonger plus profondément dans le monde coloré du jeu ».

GOE a maintenant verrouillé la date de sortie pour la date de lancement du premier épisode, et il sera diffusé la semaine prochaine le 13 janvier sur la chaîne YouTube officielle de Ninjala. Chaque épisode sera disponible pour tout le monde dans le monde tous les jeudis, mais le hic, c’est qu’ils ne seront là que pendant une semaine à la fois.

Qu’est-ce que c’est? Vous voulez regarder Ninjala Anime, mais vous n’habitez pas au Japon ? Nous avons eu la famille ! Nous publierons chaque épisode sur notre chaîne YouTube, mais ils ne seront disponibles que pendant UNE SEMAINE ! Assurez-vous d’être abonné : https://t.co/tUnnBomojZ pic.twitter.com/v5rodDsVTc – PlayNinjala (@playninjala) 8 janvier 2022

L’équipe derrière Ninjala a également partagé un aperçu de l’émission sur le site Web du jeu. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Ninja-Gum, une substance connue pour renforcer le pouvoir du Shinobi qui l’habite et le faire sortir… Burton, Berecca et Ron, trois chercheurs de la World Ninja Association, ou WNA, se chargent de le développer dans secret. Malheureusement, ils n’ont réussi à produire échec après échec.

Mais après trois années entières d’expérimentation, ils réussissent enfin à produire Ninja-Gum ! « Ninjala », le tournoi de combat ninja extrême qui utilise Ninja-Gum est organisé afin de trouver le Shinobi le plus fort, mais des incidents et des complots impliquant Ninja-Gum et l’existence d’êtres inconnus se déroulent dans les coulisses…

La série animée Ninjala mettant en vedette les huit personnages principaux du jeu (Burton, Berecca, Ron, Van, Emma, ​​Jane, Kappei et Lucy), ainsi que Gumchi, commence !

vas-tu regarder ? Dites-nous ci-dessous.