La toute première cargaison de protéines végétales texturées (TVP) arrive d’Argentine en Inde

La première cargaison d’une tonne de TVP est arrivée en Inde depuis l’Argentine. Image : Namastrade

Les innovateurs du monde entier s’efforcent de créer des œufs, de la viande, y compris des produits laitiers à partir de cellules, de plantes ou de micro-organismes.

L’évolution vers les protéines alternatives est considérée pour nourrir durablement une population mondiale croissante, l’impact environnemental de la production alimentaire et également pour faire face au changement climatique.

La protéine végétale texturée (TVP) est un produit relativement nouveau et gagne également en popularité en Inde. Ce produit est exporté d’Europe et de Chine. Et pour la première fois, une cargaison est arrivée d’Argentine. Namastrade, une PME argentine a envoyé la première cargaison de TVP en Inde. Cette PME se consacre principalement à la production, à la transformation et à l’exportation de légumineuses et l’est également à d’autres productions agricoles et animales.

Il n’y a que trois entreprises argentines qui ont leur propre bureau en Inde, notamment : Globant – qui est une entreprise multinationale du secteur informatique ; Techint – vient du secteur de la construction ; et Namastrade, qui est une PME de la province de Santa Fe, en Argentine.

Namastrade Inde Pvt. Ltd. a été fondée à Mumbai, en tant que JV entre Namastrade Argentina (une LLC argentine qui n’existe plus) et une entreprise de la province de Santa Fe appelée BYO Alimentos. Namastrade appartient au « Groupe BYO Alimentos ».

« Le commerce entre les deux pays est très faible par rapport au potentiel qui existe. Les économies des deux pays sont complémentaires : l’Argentine produit et exporte des matières premières et des denrées alimentaires et l’Inde importe des matières premières et des denrées alimentaires, entre autres. Historiquement, le total de ce que l’Argentine exporte vers l’Inde est fortement concentré dans un seul produit : l’huile de soja brute ; qui est exporté en vrac par des multinationales comme AGD, Cargill, Nidera, etc », a déclaré Raul Pastorini, directeur de Namastrade, à Financial Express Online. « Nous avons d’excellentes équipes de travail dans les deux pays, comme des avocats, des comptables et des courtiers en douane. »

Raul Pastorini parle de la première livraison de TVP en Inde et des défis rencontrés par Huma Siddiqui.

Voici des extraits

Pourquoi cette exportation d’Argentine est-elle si importante ?

La protéine végétale texturée (TVP) est un produit relativement nouveau. L’Argentine est un acteur majeur du secteur agricole. Et, l’Argentine est parmi les 5 premiers producteurs et exportateurs de presque tous les principaux produits agro-alimentaires.

Et, la première expédition d’une tonne de TVP a atteint l’Inde depuis l’Argentine. Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Nous avons réussi à ouvrir le marché indien commercialement pour ce produit. L’importateur, qui nous a déjà acheté ce premier envoi, ne nous connaissait pas et n’avait jamais importé d’Argentine auparavant. Nous avons également clôturé l’achat de 20 tonnes supplémentaires à charger en juillet 2021.

Jusqu’à présent, l’Argentine exporte des produits tels que des vins, des citrons, des pommes, etc. Cela est dû à plusieurs raisons, notamment le manque de connaissances, la distance géographique et le manque d’intérêt des hommes d’affaires argentins, le protectionnisme de l’Inde et bien d’autres.

Comment y êtes-vous parvenu ?

J’ai déménagé de mon pays d’origine, l’Argentine, et depuis 2 ans, ma femme et mes deux enfants sont basés ici en Inde, visitant des clients potentiels. Nous avons distribué d’innombrables échantillons de notre protéine végétale texturée. En Inde, il existe plus d’une centaine de nouvelles entreprises produisant des aliments végétaliens, qui utilisent le TVP comme ingrédient principal.

Les protéines végétariennes ne sont pas consommées en Argentine et sont exportées vers les pays voisins. Il convient de mentionner qu’il existe d’autres alternatives au sein des protéines végétales. La plus connue est la protéine de soja, également produite en Inde.

Qu’est-ce que TVP et qu’est-ce qu’il a de si spécial ?

L’Inde a une grande (sinon la plus grande) population de consommateurs végétaliens et végétariens dans le monde.

Les Protéines Végétales Texturées peuvent être utilisées comme intrant, aussi bien dans les produits à base de viande, auquel cas elles sont appelées « expandeurs » en raison de leur grande capacité d’absorption des liquides ; ainsi que dans les produits alimentaires 100% végétaliens.

L’envoi en provenance d’Argentine est déjà dans l’entrepôt de l’importateur qui l’utilisera comme intrant dans ses préparations alimentaires végétaliennes, et il sera vendu au détail, sous sa propre marque.

Avez-vous rencontré des problèmes pour exporter vers l’Inde ?

Notre Protéine Végétale Texturée est exportée dans des sacs en papier de 25 kg, dans des conteneurs. Il est chargé au port de Rosario, en Argentine, et arrive au port de Nhava Sheva, à Mumbai.

En arrivant à destination, cette toute première exportation a suscité beaucoup d’attention, car ils n’avaient jamais reçu ce produit d’Argentine auparavant. Ce produit (code SH 210610) paie 40 pour cent des droits d’importation en Inde. La semaine dernière, la FSSAI a inspecté la cargaison et l’a libérée sans inconvénient majeur.

Le ministère des Affaires étrangères d’Argentine, le consulat général d’Argentine à Mumbai et l’ambassade d’Argentine à New Delhi ont joué un rôle déterminant dans notre première exportation vers l’Inde. Ils nous ont apporté tout leur soutien et nous ont guidés professionnellement.

Comment va-t-il s’intégrer dans le marché indien?

Selon plusieurs études, recherches et «articles» d’ONG comme The Good Food Institute, cela convient très bien. L’Inde consomme déjà du TVP, principalement d’autres sources, comme le soja. En tant qu’entreprise, nous allons vendre en gros et non au détail aux marques indiennes qui utiliseront notre TVP comme intrant, puis le vendrons aux consommateurs indiens de différentes manières (vente au détail, en ligne, etc.).

Qui sont vos concurrents ici en Inde ?

Il y a d’autres sociétés étrangères ici (d’Europe et de Chine) qui vendent le même produit. Je ne citerai pas leurs noms. De plus, il n’y a que quelques start-up indiennes qui développent également du TVP à base de pois jaunes ; mais ils sont loin derrière nous. Atteindre notre qualité nous a pris plusieurs années de R&D.

En savoir plus sur BYO Alimentos

Jusqu’en 2019, BYO Alimentos était le principal exportateur de pois jaunes (céréales, produit non transformé) de l’Argentine vers l’Inde. À partir de 2020, les importations de légumineuses en Inde sont restreintes par les mesures du gouvernement national. BYO Alimentos possède ses propres fermes, ainsi que des fermes louées, et travaille également en agriculture contractuelle. Elle possède également ses propres usines de silos et sa propre usine de transformation + laboratoire.

