La toute première carte focalisée narrative de Valorant: Fracture

in

Fracture est la première carte Valorant à présenter des objets narratifs interactifs.

Le jeu de tir tactique FPS populaire Valorant a présenté des aperçus du récit du jeu. Les cinématiques et les teasers sur la carte mettent en lumière quelques événements de la tradition du jeu. Maintenant, il semble que les développeurs passent à un autre niveau avec la sortie de Fracture. La nouvelle carte présentera un événement direct dans l’histoire de Valorant.

Auparavant, les développeurs avaient publié la cinématique Dualité, qui confirmait la théorie de l’existence de l’univers miroir et clarifiait certains concepts de base d’un point de vue narratif. Sur ce, Fracture sortira bientôt avec la nouvelle loi. Les joueurs se verront proposer un nouveau défi à décoder sur leurs mains.

Les doubles biomes, ainsi que la faille centrale explosive de la carte, devraient encourager les joueurs à élaborer de nouvelles théories et à en apprendre davantage sur le monde de Valorant. Il y a aussi dix Tacti-Ours cachés sur la carte, ce qui sera amusant à trouver !

Fracture enrichie en narration relie la connexion avec Mirrorverse

S’exprimant sur le même sujet, le directeur créatif David Nottingham a déclaré que :

“Cette carte joue un rôle clé dans la chronologie linéaire du conflit qui se déroule entre notre Terre et cette mystérieuse” autre terre “qui envoie leurs propres agents Valorant. En tant que tel, nous avons investi dans la narration environnementale et visuelle pour aider les joueurs curieux plus démêler complètement le mystérieux conflit qui se déroule.”

Il devrait y avoir des objets narratifs interactifs sur la carte, ce qui aidera davantage les joueurs à résoudre les mystères et à réaliser les enjeux de Valorant. Les cartes précédentes comme Icebox montraient également des histoires de samouraïs dans Icebox et plus encore, mais elles n’étaient pas interactives. Par conséquent, cette fonctionnalité devrait inciter davantage de joueurs à s’intéresser à l’histoire de l’univers Valorant.

Fracture sortira à Valorant avec le nouvel acte 2 dans l’épisode 3 du jeu.

Restez à l’écoute sur ESTNN pour recevoir des guides détaillés et plus sur le dernier contenu Valorant!

La toute première carte focalisée narrative de Valorant : la fracture est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.